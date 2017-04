Rosalía de Castro, o reverso do rei de España nunha colección de moedas de ouro e prata

A Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda vén de poñer a disposición público, desde o 18 de abril, a segunda serie de moedas de colección de ouro e prata do programa de acuñacións denominado 'Idades de Europa', no que, ademais de España, participan Bélxica, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta e Portugal. Na nova achega, dedicada á 'Era do Aceiro e o Vidro', a poetisa galega Rosalía de Castro ocupa parte do reverso destas pezas, nas que o rei Felipe VI é o motivo común do anverso en toda a serie española.

Anverso e reverso da moeda de ouro da serie 'Era do Aceiro e o Vidro', da colección 'Idades de Europa'.

O reverso reproduce tres motivos enmarcados nuns óvalos. O superior contén unha imaxe do Palacio de Cristal, no Parque do Retiro de Madrid; o dereito, unha fotografía, procedente do Arquivo Moreno (Fototeca do Instituto do Patrimonio Cultural de España, MECD), do retrato da escritora galega Rosalía de Castro debuxado por Antonio Portela en 1902; o inferior esquerdo, unha imaxe da réplica da locomotora Mataró, que se expón no Museo do Ferrocarril de Cataluña, en Vilanova i la Geltrú.

No anverso, e dentro dun círculo, aparece a efixie do actual rei de España lucindo distintivos de capitán xeral. Na parte inferior, a marca común adoptada polos países que emiten moedas dedicadas ao Programa Europa. Ocupa todo o fondo da moeda unha estrela de cinco puntas.

As moedas foron acuñadas con calidade proof: a de ouro, de 200 euros de valor facial, con 999 milésimas de pureza, un peso de 13,5 gramos e un diámetro de 30 mm, cunha emisión de 2.500 pezas; a de prata, cun valor facial de 10 euros, 925 milésimas, un peso de 27 gramos e un diámetro, de 40 mm., cunha emisión limitada a 7.500 unidades.

A primeira emisión da colección 'Idades de Europa', en 2016, estivo dedicada á 'Europa Contemporánea', a de 2018 será para o 'Barroco e Rococó', a de 2019, 'Renacemento', e a de 2020, o 'Gótico'.