A marea de Ourense suma socios de cara as eleccións

Polo de agora, ademais do xerme da propia marea, confirmaron a súa participación Podemos, Esquerda Unida e, máis recentemente, Equo, Espazo Ecosocialista Galego e Demos+.

Miguel Doval, candidato de Ourense en Común nas pasadas municipais | Fonte: radioourense.com

O partido político Demos+, xurdido en 2013 como movemento en defensa duns servizos públicos, universais e de calidade, a rexeneración democrática e contra a corrupción, di, segundo un comunicado dos promotores, “plenamente identificado co proceder de Ourense en Común nestes case dous anos de existencia” ao tempo que non contemplaba “outro escenario diferente ao da confluencia para as próximas eleccións municipais”, en palabras representante do partido en Ourense, Maravillas Calviño.

Os representantes de Equo Galicia en Ourense, Emilio Padrón e Idoia de Luxán, din apostar por “ensanchar aínda máis a base de persoas que apoian o espazo político e as ferramentas de participación na procura de asentar os principios fundacionais do proceso: xustiza social, igualdade de xénero e sustentabilidade”.

“Nós acreditamos no potencial das mareas municipalistas. Así é que o asemblearismo e o municipalismo deben ser a base deste cambio de paradigma e fuxir de lóxicas partidarias ou lobbys de poder”, afirma Ánxeles Faraldo, que xunto con Silvia Lorenzo representaban Espazo Ecosocialista na reunión con Ourense en Común.