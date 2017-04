A compravenda de vivendas pecha 2016 cun aumento do 6,3% en Galicia, por baixo da media

A compravenda de vivendas aumentou un 6,3 por cento en Galicia no último trimestre de 2016, por baixo da media do 9,4% entre as comunidades autónomas.

Bloque de vivendas. | Fonte: Europa Press

Segundo un informe do Consello Xeral do Notariado, no último trimestre do ano produciuse un aumento xeneralizado na compravenda de vivenda, salvo os descensos en Navarra (-2,8%) e Aragón (-7,3%). Destacan polo seu forte crecemento Cataluña (20,3%) e Cantabria (15,1%).

Os prezos por metro cadrado aumentaron un 4,8% en Galicia, neste caso por encima da media estatal do 3,6%. Tan só tres comunidades sofren caídas neste campo (País Vasco, Estremadura e Aragón), mentres que Navarra lidera o crecemento (+12,7%).

Ademais, hai un aumento da constitución de novas hipotecas no último trimestre para a adquisición de vivenda na maioría das comunidades, que no caso de Galicia conta cun avance que rolda o 5%.

O informe tamén analiza a caída da constitución de novas sociedades en todas as autonomías, fóra de Galicia (+2,0%) e Navarra (+10,1%).