Un 45% dos galegos non pode permitirse ir de vacacións fóra de casa polo menos unha semana ao ano

O 45,4 por cento dos galegos non pode permitirse ir de vacacións fóra de casa polo menos unha semana ao ano e o 29,7% non ten capacidade para afrontar gastos imprevistos, segundo a 'Enquisa de Condicións de Vida. Ano 2016' sobre os ingresos medios dos fogares durante o ano 2015 que publica o Instituto Nacional de Estatística (INE), recollida por Europa Press.

Maletas | Fonte: Europa Press

Ademais, segundo os datos relativos ás dificultades económicas dos fogares no ano 2016, o seis por cento dos habitantes de Galicia ten moita dificultade para chegar a fin de mes e o 5,3% presenta atrasos nos pagos relacionados coa vivenda principal, en ambos os casos por baixo da media estatal.

A maior porcentaxe de poboación en Galicia atópase no grupo de rendas intermedias (23,5% do segundo quintil, 23,3% no terceiro e 20,3% no cuarto), mentres que a porcentaxe de cidadáns no grupo de menores ingresos sitúase no 16% na comunidade e o de rendas altas no 17%.

INGRESOS MEDIOS

En canto ao ingreso medio anual neto por persoa, segundo a enquisa do INE, en Galicia situouse en 2015 en 10.439 euros, fronte aos 10.708 euros de media en España.

Os fogares galegos tiveron uns ingresos medios anuais de 25.980 euros en 2015, o que supuxo un incremento dun 1,4% respecto ao ano anterior, cando eran de 25.614 euros, 366 euros máis.

Os fogares españois, pola súa banda, segundo os datos do INE, tiveron uns ingresos medios anuais de 26.730 euros en 2015, o que supón un aumento do 2,4% respecto ao exercicio anterior. E o ingreso medio por persoa alcanzou os 10.708 euros, cifra un 2,8 por cento superior á rexistrada o ano precedente.

Os ingresos medios anuais máis elevados (en 2015) déronse en País Vasco (14.345 euros por persoa), Comunidade Foral de Navarra (13.408) e Cataluña (12.660). Pola súa banda, os máis baixos rexistráronse en Rexión de Murcia (8.273 euros por persoa), Andalucía (8.398) e Estremadura (8.674).

TAXA DE RISCO DE POBREZA

A taxa de risco de pobreza en Galicia está no 19%, fronte ao 22,3% de media de España. As máis elevadas déronse en Andalucía (35,4%), Canarias (35%) e Castela-A Mancha (31,7%).

Pola súa banda, Navarra (9%), País Vasco (9%) e A Rioxa (11,9%) presentaron as taxas de risco de pobreza máis baixas de España, segundo a enquisa do INE.

En 2016 o limiar de risco de pobreza para os fogares dunha persoa (calculado cos datos de ingresos de 2015) situouse en 8.209 euros, un 2,5% máis que o estimado no ano anterior. En fogares compostos por dous adultos e dous menores de 14 anos, devandito limiar foi de 17.238 euros.

DATOS COMUNIDADES

En canto á situación económica dos fogares por comunidades autónomas, Canarias (34,5%), Comunitat Valenciana (25,7%) e Rexión de Murcia (24,5%) foron as que presentan maiores porcentaxes de fogares que chegaban a fin de mes con "moita dificultade" en 2016, segundo os datos publicados polo INE.

Por contra, as comunidades autónomas que presentaron as menores porcentaxes foron Principado de Asturias (4,8%), Aragón (5,1%) e Castela e León (5,2%).

O 60,4% dos fogares de Canarias, o 52,4% en Andalucía e o 47,9% dos de Rexión de Murcia non tiñan capacidade para afrontar gastos imprevistos en 2016. No lado contrario situábanse País Vasco (19%), A Rioxa (21,1%) e Comunidade Foral de Navarra (22,7%).

Canarias (56,4%), Andalucía (56,1%) e Rexión de Murcia (48,7%) sitúase como as comunidades coas maiores porcentaxes de fogares que non podían permitirse ir de vacacións fóra de casa polo menos unha semana ao ano en 2016. As porcentaxes máis baixas corresponderon a País Vasco (22,4%), Comunidade Foral de Navarra (23,2%) e Comunidade de Madrid (24,7%).

No caso de fogares con atrasos nos pagos relacionados coa vivenda principal, Castela-A Mancha (13,2%), Canarias (12,3%) e Rexión de Murcia (10,7%) presentaron as porcentaxes máis altas. Pola contra, Estremadura (3,8%), Comunidade Foral de Navarra (3,9%) e Castela e León (4,4%) rexistraron os máis baixos.