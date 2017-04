Convocan concentracións para esixir que se investigue a vulneración de dereitos humanos dos gais en Chechenia

A Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuais e Bisexuais (FELGTB) e Arcópoli convocaron unha concentración en Madrid, así como en Vigo e outras cidades, este martes para esixir que se investigue a vulneración de dereitos humanos que está a ocorrer na república de Chechenia, na que se persegue e castiga aos homosexuais polo feito de selo ou parecelo.

As asociacións, xunto a Amnistía Internacional e CEAR, esixiron que se investigue o que está a ocorrer en Chechenia e tómense as medidas necesarias para que os responsables sexan levados ante a Xustiza, "ante o estupor polas noticias" que revelan "a terrible situación" nesta república do sur de Rusia.

"Queremos mostrar o noso total rexeitamento á violación sistemática de dereitos humanos que se produce en Chechenia e que confirmou Amnistía Internacional e condenado tanto a ONU como a Unión Europea e o Consello de Europa", declarou Carlos Emilio Mella, responsable internacional de Arcópoli.

Arcópoli tamén esixe ao Goberno da Comunidade de Madrid a condena da violación de dereitos humanos ao colectivo LGTB en Chechenia e que invista en Cooperación e Desenvolvemento para o afianzamento da liberdade e igualdade LGTB na rexión; ao Goberno de España que condene a violación de dereitos humanos en Chechenia e as terribles declaracións de odio ao colectivo LGTB por parte das autoridades desta república, como xa realizaron os gobernos de Holanda, Reino Unido, Suecia, Francia ou EEUU.

A acción enmárcase nunha proposta estatal para darlle maior forza e imprimir carácter unitario: a Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuais e Bisexuais está a convocar actos de protesta e solidariedade por todo o país. Terán lugar este martes 25 de abril, e están confirmados os de Alacante, Cádiz, Cartaxena (Murcia), Córdoba, Huelva, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Terrassa (Barcelona), Vigo e Madrid.