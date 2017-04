Dous anos de prisión para un antigo empregado e un transportista por estafar a Ence

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra resolveu mediante un acordo de conformidade o xuízo contra un transportista e socio dunha empresa de madeira, Manuel Sartal, e un empregado por aquela época da empresa Ence, José Vázquez, que foron condenados a un ano de prisión como autores dun delito de estafa e outro ano de prisión máis como autores dun delito de falsidade en documento mercantil.

Ademais, o tribunal pontevedrés imponlles senllas multas de seis meses a razón de catro euros ao día. En concepto de responsabilidade civil deberán indemnizar conxunta e solidariamente en 188.170,19 euros a Ence e á empresa Explotacións forestais do Noroeste, ambas as beneficiarias nun 50% desta cantidade. Admítese o pago fraccionado desta indemnización en 18 meses.

O fiscal desta causa, Juan Carlos Aladró, modificou a súa petición inicial de catro anos de prisión ao incluír a atenuante analóxica de confesión anticipada.

O tribunal aceptou a suspensión da pena para que os procesados non ingresen no cárcere, coa condición de que non volvan delinquir nun prazo de catro anos e que fagan efectivo o pago da responsabilidade civil.

Ambos os acusados admitiron estafar á empresa pasteira ao cobrar ao redor de 152 camións de madeira que nunca chegarían a entrar no complexo industrial de Lourizán.

DESCARGAS FICTICIAS

Segundo explícase no escrito de acusación da Fiscalía, o empregado de Ence traballaba na báscula como encargado da pesada dos camións de madeira que entraban na fábrica.

Os dous acusados supostamente acordaron realizar "entregas de madeira que non se produciron" mediante descargas ficticias que simulaban modificando ou creando albaranes.