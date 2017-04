O BNG e o PSdeG coincidiron este martes ao pedir "valentía" e "contundencia", respectivamente, á valedora do Pobo, Milagros Otero, nas súas demandas contra as institucións que non cumpren cos dereitos dos cidadáns. Pola súa banda, En Marea volveu a esixir o seu cesamento ao considerar que o seu informe sobre as actuacións realizadas en 2016 é unha "laudatio xeneralizada" da actuación da Xunta.

A valedora levou este martes o seu informe para 2016 ao pleno da Cámara galega, despois da súa presentación na Comisión de Peticións. O documento, segundo lembrou, recolle un "incremento" das queixas, ata as 64.937, que demostran que a institución é cada vez "máis coñecida polo pobo". Delas, as máis numerosas son as relativas á sanidade, como a asinada por médicos e traballadores do Meixoeiro que "temían que queda sen funcións coa posta en marcha do Hospital Álvaro Cunqueiro".

No seu discurso, ademais, Milagros Otero aproveitou para pedir a "colaboración de todas as institucións" xa que, na súa opinión, a falta desta práctica "redunda en prexuízo" da cidadanía. "O Valedor non é o inimigo, todas as institucións reciben recomendacións que ás veces non comparten", manifestou para asegurar que ela non responderá as críticas "con ataques".

"Comprometo o meu esforzo persoal e o de todo o equipo do Valedor en defensa dos dereitos dos galegos, somos conscientes da responsabilidade que implica o noso traballo e asumímola con humildade e entrega", subliñou.

Tras a intervención da valedora, tomou a palabra o deputado do BNG Xosé Luís Rivas 'Mini', quen asegurou que o informe da defensoría galega "reafirma" as críticas do Bloque á "acción" do Goberno do PP. "Diagnostica de forma descarnada o desmantelamento dos servizos públicos", manifestou.

Neste sentido, asegurou que as numerosas queixas en materia de sanidade, "máis de 50.000" non responden "a fallos puntuais", senón a "fallos do sistema motivados dunha acción de goberno que penaliza a sanidade pública". Ante iso, lembrou que unha defensoría do pobo ten como función "denunciar as prácticas" das institucións.

"Saudamos a resolución dos casos nos que axudou pero, aínda así, falta valentía cando se detectaron casos de abuso da autoridade por parte da administración. É aí onde a súa institución debería afirmarse efectiva e, ao noso xuízo, non o fixo", sinalou.

"CONTUNDENCIA"

Nesta liña, o socialista Raúl Fernández compartiu a preocupación da valedora respecto diso da "insatisfacción do cidadáns respecto ao tratamento dos seus dereitos" desde as institucións. "Con ese obxectivo pedímoslle xenerosidade e flexibilidade na aceptación das queixas; decisión e perseveranza na tramitación e firmeza e contundencia na demanda ás institucións para reclamar o cumprimento dos dereitos dos cidadáns", sinalou.

Ademais, tamén aproveitou a súa quenda de palabra para criticar a "porcentaxe mínima" de queixas ou reclamacións que proveñen do rural, segundo o informe presentado. "Esta desconexión entre o rural e o Valedor do Pobo produce desigualdade", indicou.

CESAMENTO

Tras a intervención de Fernández tomou a palabra o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, quen cargou duramente contra a actuación da valedora do Pobo, cuxo cese volveu a pedir. "En Marea defende a institución da defensoría do pobo que debe facer un control democrático do executivo e do Parlamento, por iso pedimos a renuncia da valedora", asegurou.

Respecto diso, denunciou que o seu informe correspondente ao exercicio 2016 é "unha laudatio xeneralizada" das actuacións da Administración autonómica, a pesar de que as queixas relativas á actuación da Xunta supoñen o "98% do total".

E é que, na presentación do informe, Milagros Otero, incidiu de forma especial na situación das persoas sen teito na cidade de Santiago de Compostela, gobernada por Compostela Aberta, a pesar de que o número de queixas relativas a esta cuestión é inferior ao doutros departamentos e institucións.

Precisamente, a esta polémica referiuse este martes a valedora, Milagros Otero, ao incidir no seu discurso que, "o Concello de Santiago parece adoptar, finalmente, as medidas recomendadas" pola institución que dirixe.

APOIO DO PPDEG

Pola súa banda, a parlamentaria popular Paula Prado puxo en valor o traballo realizado pola defensoría galega para "solucionar as carencias do sistema" e "avanzar na defensa dos dereitos da cidadanía". "As queixas fan reaccionar ás administracións", sinalou.

Tras iso, criticou que En Marea pida a dimisión da valedora polo feito de que reclame ao Consistorio compostelán o cumprimento dunhas recomendacións. "A administración que máis queixas suma é a Xunta. Teriamos que pedir a dimisión da valedora? Non, aínda que non nos guste o que nos diga, non hai que sacar do medio o que molesta, iso deixámosllo a outros", manifestou en relación ás palabras pronunciadas por Villares.

Ademais, aproveitou para censurar que o Concello de Santiago "lidere o ranking de omisión" das peticións do alto comisionado galego. "Foi requirido 19 veces por non atender as peticións", sinalou para lembrar que só lle segue de preto o Consistorio de Vigo, con "18 peticións".

Por iso, replicou a Villares que non lle corresponde ao Valedor do Pobo "facer crítica política". "Esa é o noso labor, non a das institucións de control, que queremos que sigan sendo independentes como o son", apuntou.