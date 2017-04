Un veciño de Lugo acepta 12 anos e tres meses de prisión por malos tratos e lesións á súa expareja

Un veciño de Lugo aceptou 12 anos e tres meses de prisión polos delitos de malos tratos, lesións á que foi a súa parella e por detención ilegal da súa exmuller e do noivo desta, así como doutra persoa ás que retivo durante tres cuartos de hora.

Xuízo en Lugo por malos tratos | Fonte: Europa Press

Os feitos sucederon en novembro de 2015 cando o procesado quitoulle o teléfono á súa muller "con violencia" para examinalo mentres enviaba 'wasaps', ademais de darlle varios golpes nas pernas e acantoala contra a parede e apertar a súa cara coa dela.

Tras o incidente separáronse e o home tento retomar a relación e mesmo ameazou con chegar a suicidarse. Igualmente, tras a separación, o acusado, que recoñeceu os feitos antes de que o titular da Sección Segunda da Audiencia Provincial de Lugo decretase que quedaba "visto para sentenza", retivo á súa exparella no domicilio durante máis de tres cuartos de hora.

O noivo da muller e outra persoa chegaron á vivenda e tamén os ameazou cunha escopeta de aire comprimido, mesmo á parella do seu ex fíxolle baixarse os pantalóns e sentar no sofá.

Finalmente o procesado aceptou 21 meses de prisión por malos tratos habituais, fronte aos dous que se pedían en principio, un ano por un delito de lesións, outro ano por cada un dos outros dous delitos de lesións, e dous anos e medio, fronte a cinco que interesaba a Fiscalía, por cada un dos delitos de malos tratos habituais. En total 12 anos e tres meses de cárcere, aínda que finalmente cumprirá sete anos e medio, segundo indicou o seu letrado.

O avogado do procesado, Óscar Núñez Torrón, precisou que "na execución da sentenza no futuro ten o beneficio de que a extensión da condena non pode ser máis do triplo da pena máis grave e tendo en conta que a pena máis grave é dous anos e seis meses o máximo de cumprimento será noventa meses (sete anos e medio)".

Segundo concretou, "o acordo queda que polo delito de malos tratos habituais 21 meses, o delito de lesións un ano, os outros dous delitos de lesións a un ano cada un deles e o tres de detención ilegal 2 anos e seis meses por cada un dos mesmos".

Así mesmo, acordouse que deberá indemnizar á vítima con 25.000 euros e ao Sergas con pouco máis de 400 euros, o que xa fixo e permitiu que se alixeirase a condena, segundo detallou o avogado. Ademais decretáronse case trinta anos de afastamento da súa exmuller.