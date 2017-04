O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, valorou os "pasos dados" para a nova facultade de Medicina de Compostela, aínda consciente de que, neste momento, o proceso está a arrincar e prolongarase durante varios anos, xa que aínda se está en fase de abordar o proxecto e os "compromisos orzamentarios".

O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

En todo caso e a pesar de que "aínda se fala de prazos dilatados", o rexedor fixo, en rolda de prensa, unha valoración "positiva" dos "pasos dados".

Manifestouno despois de transcender que as obras da nova facultade de Medicina, enmarcada no futuro complexo de Ciencias da Saúde de Santiago de Compostela -que tamén albergará a Enfermaría e Odontoloxía na contorna do Hospital Gil Casares-, arrincarán entre finais de 2018 e comezos de 2019, despois de que ao peche deste ano estea listo o proxecto básico construtivo.

Ademais, reporase un total de 22 prazas de profesores na facultade de Medicamento no próximos catro anos por xubilacións. A información concretouse este luns e diso informaron o reitor da USC, Juan Viaño, e o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, tras un encontro no que tamén participaron os responsables de Sanidade e Facenda, Jesús Vázquez Almuíña e Valeriano Martínez.