O Arquivo Histórico Diocesano de Santiago edita un catálogo que agrupa máis de 600 documentos dos séculos XVI a XVIII

O Arquivo Histórico Diocesano de Santiago editou un catálogo no que recompila e clasifica máis de 600 documentos no seu poder dos séculos XVI a XVIII co obxectivo de "darlles visibilidade" e axudar á súa consulta e difusión.

Arquivo Histórico Diocesano de Santiago | Fonte: Europa Press

O director do arquivo, Salvador Domato, foi o encargado de presentar este martes o 'Catálogo de Impresos do Arquivo Histórico Diocesano de Santiago, Séculos XVI-XVIII', unha publicación que conta co apoio da Deputación da Coruña e que se presenta como o primeiro volume da colección de catálogos da institución.

Entre as obras que inclúe o catálogo --a máis antiga de 1528--, se inclúen exemplares procedentes e cenobios como Armenteira, Montefaro, Tenorio ou Sabardes, así como coleccións de clérigos e arcebispos, libros da marquesa de Parga e dos condes de Amarante ou fondos dos colexios de Irlandeses, Orfas ou San Clemente, en Santiago.

Ademais de documentos impresos relixiosos, o volume dá conta doutros elementos de patrimonio cultural custodiados pola diocese, como compendios matemáticos, tratados de cantaría, regulamentos militares ou información antiga do sanatorio de Conxo.

Todos os libros desta publicación están agrupados en diversas materias e acompañados por índices como autor, editor ou procedencia, que farán máis cómoda a localización de datos.

Durante a presentación, un dos redactores do volume, Víctor Manuel Camiño, apuntou que a intención deste traballo foi a de "desempoar" os fondos da institución para "ofrecerllos á sociedade".

O investigador apostou por "concienciar" á poboación en xeral sobre o patrimonio artístico e cultural que atesouran as dioceses, dar "visibilidade aos seus fondos" e prover aos investigadores dunha "ferramenta útil".

Nun primeiro momento, Víctor Manuel Camiño destacou as dificultades para localizar e seleccionar as unidades que se inclúen no libro, tendo en conta que o arquivo conta con "catro quilómetros lineais de documentación".

ARQUIVO

O Arquivo Histórico Diocesano de Santiago foi creado en 1975 polo entón arcebispo de Compostela, Ángel Suquía, e custodia os fondos documentais da Arquidiocese compostelá que, con en paso do tempo, incorpora continuamente documentos de procedencia e temática diversa. O seu documento máis antigo data do século IX.

A sala de investigadores desta institución presta unha media de 31,74 unidades diarias nos 226 días que abriu as súas instalacións o pasado ano. Os novos usuarios o pasado ano ascenderon a 218.

Os préstamos máis consultados son os relativos a fondos parroquiais, como aqueles que fan referencia a bautismos ou defuncións; unidos ás contas das parroquias. Ademais, destaca na súa actividade as cartas que reciben por parte de emigrantes sobre os seus antepasados para tratar de obter a nacionalidade española --unhas 12.000 anuais--.

Tras a publicación deste volume, o arquivo prevé continuar coa edición do catálogo correspondente ao século XIX. Do mesmo xeito, están a iniciar un proceso dixitalizador que permitiu, en seis meses, dixitalizar uns 60.000 documentos.