O Xulgado de Instrución Número 1 de Lugo, que leva a xuíza Pilar de Lara, emitiu un auto, datado o 12 de abril, polo que traslada ao Ministerio Fiscal que elabore un informe sobre a "posible existencia dun delito de obstrución á xustiza ou doutra natureza".

Desta forma atende a un escrito presentado pola defensa do concelleiro do PP no Concello de San Fernando de Henares en Madrid Jesús Sánchez Yáñez no marco dunha das pezas da 'Operación Pokémon'.

O edil declarou en calidade de testemuña na peza aberta por Pilar de Lara Cifuentes á empresa Únika por un suposto delito de tráfico de influencias. A construtora obtivo adxudicacións públicas de administracións gobernadas polo PP como Paradores, ADIF ou as comunidades de Madrid e Galicia.

O auto se sustancia "nas declaracións prestadas en sede xudicial e no medio de comunicación e, por tanto, a verdadeira finalidade que guía o anuncio da querela previa á interposición de calumnias e inxurias que deu lugar ao previo acto de conciliación, celebrado o 3 de marzo de 2017, ante o Xulgado de Primeira Instancia número 38 de Madrid".

"Tendo en conta que a interposición da anunciada querela por calumnias e inxurias (por parte de Únika), á que non debe ocultar a intención de intimidar gravemente á testemuña, tal e como este, de facto, sente, coa finalidade de conseguir a retractación do declarado en sede xudicial o 24 de xuño de 2016, provocando ao mesmo tempo que outro órgano xurisdicional non competente para a investigación dos feitos comunicados pola testemuña, poida cuestionar estes ou polos en cuestión", recóllese no auto de Pilar de Lara.

"Lamentablemente, os operadores xurídicos estamos a adoitarnos a que as contendas xudiciais desenvólvanse fora do marco procesual, sendo unha práctica habitual, e cada vez máis estendida, sobre todo, nas investigacións por delitos relacionados coa corrupción, a de tratar de intimidar a testemuñas e denunciantes mediante a interposición de denuncias ou querelas por delitos de denuncias falsas ou falsos testemuños", engádese no documento.

"A propósito de que se estarían incumprindo os orzamentos legais que esixe o artigo 456 do Código Penal para proceder por denuncia falsa, ou concorrer perxudicialidade penal no caso do delito de falso testemuño ou interpor querelas por calumnias e inxurias, sen solicitar a licenza ao xuíz que coñece da causa (neste caso a propia Pilar de Lara) e que, ademais, en moitas ocasións, adoitan ser convenientemente publicitadas a través dos medios de comunicación, método máis sutil e sofisticado que o recurso á violencia física ou psicolóxica, pero non por iso menos daniño", segundo sostén.

ESTRATEXIA

A maxistrada argumenta tamén no auto que "esta estratexia, adoita resultar moi eficaz na medida na que, ademais de tentar cansar á testemuña, illarlle, e amedrentarlle para conseguir, directa ou indirectamente, que cambie a súa declaración e abandone a colaboración" ante a "situación de fustrigación ou desprestixio público".

Finalmente, ponse de manifesto, para que se estenda a Jesús Sánchez Yánez, "certificación acreditativa de que nin Alexandre A.C. nin a mercantil Únika proxectos e Obras, solicitaron deste Xulgado de Instrución número 1 de Lugo, a preceptiva licenza do artigo 215 do Código Penal para interpor querelas por calumnias e inxurias".