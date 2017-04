Axentes do Subsector de Tráfico da Coruña procederon na tarde do luns a investigar a un condutor que rexistrou o positivo en alcol "máis alto" no que vai de ano na provincia.

Os axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil que acudiron sobre as 17,00 horas ata Larín, en Arteixo, para auxiliar a un vehículo accidentado, observaron no lugar unha saída de vía con posterior colisión contra unha árbore, segundo informa a Comandancia da Coruña.

O condutor de 41 anos foi sometido ás probas de detección de alcol, nas que rexistrou un resultado final de 1,66 mg/l. Así, practicáronse as correspondentes dilixencias pola comisión dun delito contra a seguridade viaria e deu conta ao xulgado de Instrución de garda da Coruña.

Por parte da Agrupación de Tráfico da Garda Civil sublíñase "a incompatibilidade do consumo de alcol e drogas coa condución de calquera tipo de vehículo".