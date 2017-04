A Xunta destina 40 millóns a rehabilitación este ano e a oposición denuncia unha baixa execución

A Xunta destinará este ano preto de 40 millóns en axudas para a rehabilitación de vivendas, que favorecerán a 6.300 familias e provocarán un "investimento inducido" de 58 millóns de euros.

Así o destacou no Parlamento galego a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, quen lembrou que a Xunta traballa na primeira lei de rehabilitación de Galicia, con especial atención a centros históricos, co obxectivo de impulsar e axilizar actuacións, así como facilitar a "simplificación" administrativa.

En cambio, a oposición cargou contra a baixa execución das políticas de rehabilitación e vivenda da Xunta, pois asegura que quedou en torno ao 15% en 2016.

De feito, Antón Sánchez (En Marea) reprochou que a vivenda e rehabilitación son "sistematicamente os indicadores de menor execución ano tras ano con gobernos de Feijóo". "Vén facer autobombo e nada máis", espetou á conselleira.

Sobre este extremo, María Pierres (PSdeG) criticou que a Xunta tan só destina o "0,024%" do seu orzamento a esta materia, "o mesmo que tendencia cero", que "é igual a nada". Luís Bará (BNG) reclamou "menos botafumeiros e máis realidades", ante o "atraso" e "baixa execución" de medidas, polo que esixe un "plan de choque".

Con todo, Ethel Vázquez asegurou que "Galicia é un referente en rehabilitación", e subliña que en 2016 houbo axudas por 17 millóns para 3.700 familias.

AXUDAS

A petición propia, Ethel Vázquez debullou eses preto de 40 millóns en rehabilitación -nos que se inclúen 10 millóns ao fondo de cooperación local, con préstamos a interese cero a concellos--. Aquí inclúense, por exemplo 12 millóns para as 70 áreas de rehabilitación integral, cunha aposta "intensa" no Parque Nacional das Illas Atlánticas.

Para o programa Re-Xurde outórganse 3,5 millóns, para o arranxo de vivendas en centros históricos de municipios como Betanzos, Ourense, Mondoñezo e Lugo -onde sairán a licitación cinco actuacións na Tinería por un importe de 800.000 euros--.

Tamén chamou a atención sobre a "nova medida social", chamada Realuga, para rehabilitación con destino a aluguer social, onde o propietario se compromete a incluír a súa vivenda no programa para pór en uso aquelas que están baleiras. A súa convocatoria sairá en próximos días con 200.000 euros.

Entre outras novidades, inclúense 400.000 euros para o impulso da rehabilitación de antigas casas de mestres no rural, nunhas subvencións que se activarán no segundo semestre.

A isto únense 2,4 millóns en actuacións directas en vivendas de promoción pública, así como 1,5 millóns en axudas para conxuntos de vivendas históricas no medio rural, entre outras.

Ademais, trabállase no deseño dun observatorio de vivenda, un instrumento que permitirá o acceso a información para o deseño de políticas.

Todo iso, nun paquete de medidas "ambicioso", segundo Ethel Vázquez, no marco dunha estratexia de rehabilitación que estará en "pleno desenvolvemento" nunhas semanas coa maioría de medidas publicadas ou licitadas.

"ANO CERO" DE REHABILITACIÓN

Entre outras críticas dos grupos da oposición aos problemas nas políticas da Xunta, María Pierres expuxo que para a realización dunha obra menor como o simple arranxo dunha fachada o beneficiario debe esperar case un ano para optar a unha subvención, "no mellor dos casos". Por iso, censura que son un "premio á paciencia", pois non supón un incentivo para facer unha rehabilitación que non se tiña pensado emprender.

Nesta liña, Antón Sánchez reclamou "menos burocracia", á vez que lamentou que Galicia está no "ano cero" de rehabilitación, aínda sen implementar cuestións básicas como un observatorio ou unha lei propia. Por iso, bota en cara que non existe unha "política integral" por parte da Xunta nesta materia.

Ademais, Luís Bará lamentou a "decepcionante" intervención da conselleira, coa "repetición de liñas que xa viñan desenvolvendo".

En contraposición, Jaime Castiñeira (PPdeG) censurou a actitude da oposición, á que reclama "máis propostas", á vez que defende que "o futuro vai en bo camiño" con estas medidas.

"DE QUEN COBRAN E PARA QUEN TRABALLAN?"

Durante o debate coáronse varias acusacións da oposición en relación cos últimos casos de corrupción que salpican ao Partido Popular.

A este respecto, Antón Sánchez espetou que "cando hai demasiado tempo no que as estruturas se corrompen xa non chega a rehabilitación", polo que "o PP xa non está a tempo de rehabilitación, hai que demoler".

O deputado de En Marea chegou a preguntar aos populares "de quen cobran e para quen traballan?". Ante isto, o presidente do Parlamento, Miguel Santalices, esixir que "non vaia por aí", e fíxolle unha chamada á cuestión, tras lembrar que todos cobran da Cámara.

"Non estou disposto a mentir porque vostede mo diga", replicou Sánchez, quen tamén fixo mención á mensaxe do ministro de Xustiza, Rafael Catalá, ao expresidente de Madrid Ignacio González no que lle di: "Oxalá se pechen pronto as leas".