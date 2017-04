Montserrat aborda este mércores cos CC.AA. a creación dun grupo sobre o futuro das subvencións do IRPF

A ministra de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Dolors Montserrat, presidirá este mércores 26 de abril o Pleno do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia no que abordará coas comunidades autónomas a creación dun grupo de traballo para analizar o futuro do sistema das subvencións do IRPF.

Mario Garcés, Dolors Monserrat, Luís Martín Pindado e Carmen Balfagón | Fonte: Europa Press

Así, un dos temas que contempla a orde do día da reunión, á que asistirán os conselleiros de Servizos Sociais das CCAA, é o das subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral con cargo á asignación tributaria.

Ademais, está previsto que se distribúan os créditos para o ano 2017 destinados ás CCAA e Cidades Autónomas de Ceuta e Melilla para a realización dos programas sociais: Desenvolvemento de prestacións básicas de servizos sociais, Plan de Desenvolvemento Xitano, Plan Estatal do Voluntariado (Congreso Estatal de Voluntariado) e Apoio a familias e infancia.

Así mesmo, acordarán a creación dun grupo de traballo no seo da Comisión Delegada do Consello Territorial que realice a Proposta técnica de adecuación do baremo de discapacidade á Clasificación Internacional do Funcionamento, da Discapacidade e da Saúde, desenvolvida pola Organización Mundial da Saúde (OMS) en 2001.

Igualmente, a orde do día contempla a creación dun grupo de traballo para a determinación do contido do Servizo de Teleasistencia Avanzada con apoios complementarios; e doutro para o deseño e a estrutura das Avaliacións Anuais sobre aplicación da Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención á Dependencia.

Tamén informarán os datos de Servizos Sociais dirixidos a persoas maiores en España a 31 de decembro de 2014 e 31 de decembro de 2015; e sobre o impulso na xurisdición social das cuestións litixiosas en materia de dependencia, derivadas da Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención á Dependencia.

Doutra banda, en canto á Estratexia Estatal do Voluntariado, poranse sobre a mesa os informes de avaliación do Congreso Estatal de Voluntariado de Aragón 2016 e de Andalucía 2017. Ademais, acordarán a designación da Comunidade Autónoma para a organización do próximo Congreso de 2018.

Finalmente, aprobarán a Memoria Anual de Actividades de 2016 do Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema de Autonomía e Atención á Dependencia. A orde do día tamén contempla a renovación da vicepresidencia primeira do Consello Territorial.