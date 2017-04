BNG, PSdeG e En Marea urxiron ao Partido Popular cambios na súa política de transporte sanitario terrestre, unha petición que os populares rexeitaron ao asegurar que é o servizo "máis valorado" polos usuarios, con "9,1 puntos sobre 10".

Na sesión plenaria deste martes, a parlamentaria do Bloque Montse Prado defendeu unha moción a través da que reclamaba á Xunta, entre outras cuestións, que "rectificase" na súa política de "primar os criterios económicos sobre a calidade asistencial" nos concursos para a adxudicación dos servizos sanitarios.

E é que, segundo denunciou, os problemas neste servizo son un "síntoma máis" da "enfermidade que padece a sanidade pública en Galicia", "enferma de recortes, de falta de persoal, de copagos e de privatizacións". "É unha situación resultado dunha aposta ideolóxica da dereita ao servizo do poder económico", sinalou a parlamentaria nacionalista, que lembrou que un xulgado de Santiago investiga un suposto "trato de favor" a unha das empresas concesionarias deste servizo.

A iniciativa, que tamén pide ao Executivo galego que esixa o cumprimento das condicións establecidas no concurso deste transporte, así como garantir os dereitos laborais dos traballadores, contou co apoio tanto do PSdeG como de En Marea.

Así, en primeiro lugar, o deputado socialista Julio Torrado censurou que as empresas concesionarias "incumpran" os criterios que a propia Consellería de Sanidade marca. "Un pregúntase quen manda nestas concesións, se a Consellería que oferta o servizo ou a empresa", indicou.

Pola súa banda, a parlamentaria de En Marea Eva Solla criticou que o departamento que dirixe Jesús Vázquez Almuíña non achegue á Cámara a información reclamada pola oposición sobre este servizo e considerou que a súa xestión debería ser "100% pública".

POSTURA DO PPDEG

Pola súa banda, o deputado do PPdeG Aurelio Núñez, que avanzou o rexeitamento do seu grupo á petición, deixou claro que para o Goberno galego leste é "un servizo vital" e lembrou que é o máis valorado polos cidadáns, que lle outorgan unha puntuación de "9, 1" sobre "10". "Un 98% dos usuarios volveríao a utilizar", incidiu.

Ademais, en relación ás irregularidades denunciadas pola oposición, Núñez Centeno replicou que as resolucións a 11 recursos presentados ante o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contratuales (TACRC) de Madrid --en relación coa contratación do servizo de transporte-- foron "favorables" á Administración pública.