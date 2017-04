Lesmes aposta en Vigo por modernizar a Xustiza, aumentar o gasto e reformar a organización territorial

O presidente do Tribunal Supremo e do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ), Carlos Lesmes, apostou, co fin de garantir unha "boa xustiza" que permita "seguir o camiño do progreso económico", por reformar o actual modelo de organización territorial, modernizar a Xustiza, incrementar o gasto "de forma racional", e "coidar" a calidade dos xuíces.

Así o trasladou este martes no Círculo de Empresarios de Galicia, con sede en Vigo, durante a conferencia 'Implicacións do funcionamento da Administración de Xustiza na Economía', onde defendeu que a riqueza dunha rexión "non vén marcada pola poboación, extensión territorial nin riquezas naturais, senón que o factor esencial da riqueza é a fortaleza institucional".

Así as cousas, destacou que nesta necesidade de "bo funcionamento das administracións" atópase tamén o sistema xudicial; polo que, sostivo, "a Administración de Xustiza constitúese como un factor de riqueza", sendo elementos determinantes a súa eficacia, celeridade, seguridade e previsibilidad de resposta.

En relación a estas cuestións, manifestou que "para que un proceso sexa xusto está a resposta pronta, nun tempo razoable, sen dilacións indebidas". "A prontitude da resposta é un dereito fundamental e un factor que incide no desenvolvemento económico dos países: Hai que facer análise de custos e asignar racionalmente os recursos dos que dispomos, sempre limitados".

Ademais, en canto á previsibilidade e seguridade, remarcou a importancia da independencia dos xuíces, que "non poden seguir máis indicacións que as que emanan do ordenamento xurídico"; aínda que engadiu que o principio de independencia, como dá lugar "a múltiples respostas", debe "ir acompañado de instrumentos que promovan a interpretación uniforme do dereito".

PROPOSTAS

Nunha análise da situación da Xustiza en España, Lesmes apuntou que o país "se atopa ben" e avanza na implantación de métodos de procura de solución dos conflitos --como a mediación--, na accesibilidade tecnolóxica, na transparencia, e na asistencia xurídica gratuíta.

No entanto, como puntos negativos mencionou que España está "nos últimos lugares" en canto á percepción da independencia xudicial; nos recursos, estando afastado da media europea en achega por habitante --80 euros fronte a 120--, e no número de xuíces --con só 12 por cada 100.000 habitantes, fronte a 20--; e no relativo ao seu "enorme" litixiosidade.

Neste contexto, e co obxectivo de mellorar a competitividade da Xustiza, propuxo "abordar distintas reformas", entre as que considerou que resulta urxente e "esencial" a reforma organizativa, pois o actual modelo, do século XIX, está baseado na territorialidade e é "especialmente ineficiente".

"Haberá que buscar reformas imaxinativas, pero é necesaria a concentración e colexiación dos xuíces, iso facilita a previsibilidade, unificación de criterios, e substitución dos xuíces, para ser máis eficaz", mantivo.

Así mesmo, expuxo a necesidade de incrementar o gasto en Xustiza "de forma racional": "Hai que investir máis, pero hai que investir con cabeza"; así como de apostar por "a calidade dos xuíces", pois "non hai boa calidade de Xustiza sen bos xuíces".

"Temos xuíces moi cualificados, profesionais e responsables, pero é un colectivo que hai que coidar constantemente, con formación, o desenvolvemento da súa actividade", etcétera, considerou. Finalmente, Lesmes chamou aos políticos españois con responsabilidade en Xustiza a "ter imaxinación para crear instrumentos que camiñen na súa modernización".

VISITA A VIGO

Previamente á conferencia, tras a que visitou a futura sede da Cidade da Xustiza, no antigo Hospital Xeral, o presidente do CGPJ mantivo un encontro con maxistrados nos xulgados de Vigo, onde trasladou que, "aínda que os xuíces teñen tendencia á autocrítica, a resposta da Xustiza tendo en conta os medios dispoñibles é razoable e tende a mellorar".

En todo caso, segundo comunicou con posterioridade o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Lesmes insistiu no encontro en "a necesidade de seguir traballando para mellorar a eficiencia do sistema", así como en impulsar a formación de xuíces e maxistrados, e puxo en valor "a transparencia coa que traballa o Consello".

Durante a conferencia, o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadeas, subliñou que as visitas do presidente do CGPJ son "importantes e de enorme interese, posto que robustecen a Xustiza; apoian o labor dos xuíces, sempre un labor delicado e difícil; e explicita o papel constitucional da Xustiza nun estado de dereito".