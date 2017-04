O Parlamento apoia un referendo de autodeterminación que termine co conflito do Sahara Occidental

O Parlamento de Galicia sumouse á corrente que esixe unha solución política "xusta, duradeira e mutuamente aceptable" a través dun referendo de autodeterminación que poña fin ao conflito do Sahara Occidental.

O presidente da Cámara, Miguel Santalices, deu lectura este martes a unha declaración institucional na que lembrou que en decembro de 2016 o Tribunal de Xustiza Europeo fallou que o Sahara Occidental non forma parte do Reino de Marrocos, o que significa que "ningún acordo comercial" entre a Unión Europea (UE) e Marrocos é aplicable a esta rexión.

Segundo expresou Santalices, esta sentenza é de "obrigado cumprimento" por parte das autoridades europeas e estatais. Por iso, o Parlamento de Galicia fixo un chamamento a que "se respecte e cumpra" a sentenza da xustiza europea, que establece que "os acordos de asociación e liberalización entre Marrocos e a Unión Europea "non son de aplicación" no Sahara Occidental.

Así mesmo, a Cámara expresou a súa preocupación sobre a explotación dos recursos naturais deste territorio, incluíndo "por parte de compañías europeas". Así, lembrou a "ilegalidade" de calquera actividade comercial que non conte co consentimento do pobo saharauí.

Sobre esta cuestión, fixo un chamamento ás compañías europeas, españolas e galegas para que actúen "de conformidade co dereito", de forma que "cesen as actividades que poidan favorecer a perpetuación da ocupación do Sahara Occidental".