Pleno.- O PP oponse a pedir unha listaxe de bens inmatriculados da Igrexa en Galicia que reclama a oposición

O PP votou en contra no pleno do Parlamento dunha iniciativa do PSdeG --co apoio do resto da oposición-- que reclamaba pedir unha listaxe dos bens inmatriculados a favor da Igrexa católica en Galicia, é dicir, o patrimonio rexistrado por primeira vez a nome desta institución.

Os socialistas solicitaban que se siga o exemplo doutras comunidades como País Vasco e Navarro, co obxectivo de conseguir un inventario dos bens que a Igrexa rexistrou ao seu favor "como unha ave de rapina" sen acreditar ser titulares dos bens.

Esta figura legal --actualmente derrogada a través dunha lei estatal aprobada en 2015-- permitía á Igrexa inscribir ao seu nome, no Rexistro da Propiedade, bens que non estaban inscritos con anterioridade, en base a unha reforma de José María Aznar en 1998, segundo denunciou a deputada socialista Patricia Vilán.

Respecto diso, Vilán subliñou que esta petición "é de xustiza", porque "xa é hora de que se dean pasos firmes cara á aconfesionalidade do Estado". Por iso, esixe que se "termine co privilexio a favor da Igrexa católica se as inscricións que se fixeron non tiñan un título que o certificase".

Nesta liña, Luís Bará (BNG) cargou contra o "dereito de pernada" permitido á Igrexa, co privilexio de poder rexistrar bens sen acreditar a súa propiedade, "simplemente coa firma do bispado" e "con absoluta opacidade".

Pola súa banda, Carmen Santos (En Marea) considera que este inventario é "un primeiro paso necesario" co obxectivo de coñecer estes bens para que a Igrexa "comece a pagar dunha vez por todas" o imposto de bens inmobles (IBI).

REXEITAMENTO DO PP

En contraposición, Alberto Pazos Couñago (PPdeG) esgrimiu os argumentos do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, na interpelación que precedeu a esta moción en pleno fai un par de semanas, polo que sinalou que "os privilexios xa non existen" por unha reforma do PP en 2015.

Ademais, espetou aos socialistas que critican a reforma de Aznar de 1998, pero "non foi corrixida" nos anos do "superprogresista" goberno de José Luís Rodríguez Zapatero.

Finalmente, Pazos Couñago reduciu esta moción do PSdeG ao resultado do seu "profundo sectarismo froito do seu sentimento anticlerical", á vez que lembra que esta petición non é de índole autonómica, e os datos débense pedir aos rexistros de notariado de cada circunscrición e non á Dirección Xeral dos Rexistros e do Notariado, como figura na iniciativa.

Na quenda de réplica, Vilán lamentou que "non sorprende en absoluto a posición dos deputados do PP", pois asegura que Feijóo sostén que "a corrupción viña de Adán e Eva e do pecado orixinal".