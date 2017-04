O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, abordou este martes co director xeral de Asuntos Marítimos e Pesqueiros da Comisión Europea, João Aguiar Machado, os retos de futuro da pesca e avogou por converter o 'Brexit' en "unha oportunidade para o sector".

Consciente do "enorme reto" que se abre, Feijóo entregou ao director xeral, durante o encontro, o informe sobre 'A retirada do Reino Unido da Unión Europea (UE) e as súas posibles consecuencias para ou sector pesqueiro galego' que, elaborado conxuntamente co sector, destaca a importancia da pesca para a Comunidade e avalía o impacto do novo escenario.

Así, ademais de pór de manifesto a necesidade dun acordo internacional de pesca de reciprocidade para as cuestións de acceso mutuo aos recursos pesqueiros, o texto destaca que o proceso afectará á libre circulación de case 900 tripulantes españois de buques británicos, a libre circulación de mercadorías e o orzamento da UE.

Outro aspecto importante, segundo o documento, é o xudicial, xa que a partir do 'Brexit', o Tribunal de Xustiza da Unión Europea deixará de ter competencias para resolver os litixios UE-Reino Unido no ámbito marítimo-pesqueiro, e haberá que acudir aos procedementos previstos no dereito internacional e desenvolver outros novos.

Por último, fai fincapé na necesidade de facer un seguimento de como se resolve a participación do Reino Unido nos tratados e en organizacións internacionais, así como a súa presenza nas institucións europeas, e incide en que o 'Brexit' afecta a máis de 105 buques galegos en Gran Sol e Malvinas, a ao redor de 1.700 tripulantes galegos e a un volume de negocio de máis de 250 millóns de euros.

"SENSIBILIDADE MOSTRADA"

Tras presentar este primeiro informe, Feijóo valorou a "sensibilidade" mostrada polo director xeral, e avanzou o compromiso da comunidade de presentar un segundo documento sobre o impacto socioeconómico do 'Brexit' en Galicia. Un texto, explicou, que xa se está elaborando coa facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago e co sector.

Ademais deste asunto, Feijóo abordou co mandatario europeo outros temas de relevancia para a pesca en Galicia como a necesidade de seguir flexibilizando as cotas e lembrou que as últimas negociacións xa permitiron que aumentasen en cantidade (un 40 por cento máis) e en valor (un 100 por cen máis).

Feijóo, a quen acompaña en Bruxelas a conselleira do Mar, Rosa Quintana, tamén reivindicou unha maior flexibilidade para facer compatible a prohibición dos descartes coa práctica do día a día.

"E tamén falamos dun asunto puntual, dos problemas dos barcos de baixura cos botiquines", engadiu o presidente da Xunta.

'SEAFOOD' BRUXELAS

Tras a reunión, Feijóo visitou a feira 'Seafood' de Bruxelas, o maior evento sectorial do mundo no ámbito de comercio dos produtos máritimo-pesqueiros, onde realizou un percorrido polos expositores das máis de 60 empresas galegas dedicadas ás actividades pesqueiras de procesamiento e transformación.

Ademais de constatar a fortaleza do sector, á cabeza en innovación, transformación e industrialización dos produtos do mar e dunha pesca sustentable, Feijóo destacou a importancia destes eventos para chegar a novos mercados e incrementar as posibilidades de negocio.