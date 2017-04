O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, reclamou ao Concello da Coruña "celeridade" para poder dispor "canto antes" da licenza de actividade que permitirá a entrada en funcionamento da actividade xudicial no edificio da Fábrica de Tabacos.

Ao ser cuestionado por este tema antes de participar en Vigo nunha nova reunión da comisión de seguimento do proxecto de adaptación do antigo Hospital Xeral como Cidade da Xustiza, Rueda pediu a "máxima celeridade posible", posto que considerou que "a todos" lles interesa que a nova sede xudicial coruñesa "funcione ben".

Neste sentido, incidiu en que, aínda que xa se fixo "parte do traslado que non implica entrada en funcionamento", e, de feito, hai "bastante traslado feito", para o señalamento de vistas e o inicio da actividade xudicial como tal é necesaria a licenza de actividade.

"O edificio da Fábrica de Tabacos suscitou unanimidade en canto a que é un edificio ben construído e deseñado e vai prestar un servizo magnífico, o que queremos é que empezo a facelo canto antes", remarcou, antes de engadir que a Xunta cumpriu "todos os requirimentos que fixo o concello durante a execución da obra".

Así, dixo que "non --quere-- pensar que hai actitude de bloqueo" por parte do Goberno coruñés no relativo ao comezo da actividade xudicial na nova sede, aínda que apuntou que leste mesmo luns a institución local pediulles "documentación complementaria". "Agora dependemos de que, canto antes, o Concello nos de licenza, por suposto respectando a legalidade", selou.