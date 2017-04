Entre medio millón e 2 millóns de aves e morcegos morren ao ano pola eólica galega

Xunto cos hábitats de interese ou de conservación prioritaria na UE (turbeiras de cobertor, uceiras húmidas,…) sepultados baixo pistas, gavias e plataformas de aeroxeneradores de parques eólicos, os vertebrados voadores son os que están a levar a peor parte do impacto da enerxía eólica en Galicia, denuncia a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), que calcula entre medio millón e 2 millóns as aves e morcegos que morren anualmente no país polas instalacións eólicas (aeroxeneradores e tendidos eléctricos) en Galicia.

Parque eólico | Fonte: DUVI.

Neste escenario de impacto ambiental "inasumible" para a SGHN, e cos parques eólicos máis antigos perto do final da súa vida útil, nos últimos anos comezaron a presentarse proxectos de repotenciación dalgúns deles (Capelada, Cabo Vilano) nos que se plantexa a substitución de moitos pequenos aeroxeneradores por uns poucos moito máis grandes, mantendo a potencia total instalada.

O "razoable", para a SGHN, sería que "a repotenciación dos parques eólicos existentes contemplase non só a «actualización tecnolóxica» dos mesmos, como pretenden as empresas solicitantes, senón tamén a súa «actualización ambiental» para corrixir os erros cometidos no pasado e conseguir que, ademais de renovable, a enerxía eólica en Galicia sexa o máis «amigable» posible co medio natural".

Pero "lamentablemente non está a ser así", láiase a SGHN. Nesta liña, a sociedade argúe que "a documentación dos efectos ambientais presentados polas peticionarias, ademais de revelar que os Programas de Seguemento Ambiental dos parques existentes non cumpren os requisitos mínimos necesarios, seguen a avaliar deficientemente os impactos sobre os espazos protexidos, os hábitats de interese para a conservación e as especies ameazadas".

Así, a SGHN exemplifica a súa denuncia nos casos dos dous últimos proxectos de repotenciación de parques eólicos aos que a sociedade vén de presentar as súas alegacións: PE Zás e PE Corme.