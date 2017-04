Controlado o incendio que queimou unhas 130 hectáreas en Sober (Lugo)

O incendio forestal que comezou na tarde do domingo no municipio de Sober (Lugo) quedou controlado este martes tras queimar unhas 130 hectáreas, delas 90 de monte arborado.

Segundo concretou Medio Rural, ás 17,00 horas deste martes quedou controlado o lume que afectou a 90 hectáreas de monte arboledo e 40 de raso na parroquia de Anllo.

Este lume permanecía estabilizado desde as 17,20 horas do luns tras empezar na parroquia de Anllo ás 17,50 horas do domingo.