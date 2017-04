O título de ESO precisará que a etapa se superou cunha nota media inferior ao cinco

A Comisión Permanente do Consello Escolar do Estado acordou este martes 25 de abril que o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte busque unha fórmula para que o título de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) especifique cun termo "análogo" ao 'aprobado' que se superou a etapa cunha nota inferior ao cinco para evitar "confusión".

Así o explicaron aos medios de comunicación varios conselleiros deste órgano consultivo que aprobou por unanimidade o ditame relativo ao proxecto de real decreto que regula as condicións para obtención dos títulos de ESO e Bacharelato, e que deberá contar con outro informe do Consello de Estado antes de que o aprobe o Consello de Ministros.

O ditame non valora que un alumno logre o título con dúas materias suspensas ou cunha nota inferior a cinco, senón que pide que a Administración precise con termo análogo ao aprobado que un estudante nesas circunstancias superou a ESO.

Esta observación, aceptada polos representantes do ministerio na Permanente, tamén serviría para aqueles que, tendo notas medias altas, apareza no seu título un termo distinto ao 'aprobado', tal e como explicaron varios conselleiros ao termo da Permanente.

En concreto, o proxecto de decreto do Goberno sinala que "o título deberá constar a cualificación final de ESO", que "será a media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das materias cursadas na ESO, expresada nunha escala dun a dez con dous decimais".

Sobre este punto, o Consello Escolar do Estado sinala no seu ditame que nos casos nos que o título de graduado en ESO de alumnos que teñan unha cualificación media inferior á "consideración habitual de aprobado (cinco puntos), esta figure no devandito título e poida causar confusión ao dar a entender erroneamente que non se alcanzou o aprobado". E para iso, suxire "reflexionar este extremo e valorar a inclusión do termo 'aprobado' ou análogo xunto á cualificación final obtida.

"Trátase de non xerar confusión a unha situación que, por defecto ou por exceso, non se corresponde co termo 'aprobado'", explicou o presidente da Confederación Española de Asociacións de Pais e Nais de Alumnos (CEAPA), José Luís Pazos, que foi quen redactou o informe do relatorio sobre este decreto.

En definitiva, o Consello Escolar do Estado non debateu sobre o fondo, senón sobre a forma, pois unha maioría dos conselleiros está a favor de que un alumno con dous suspensos, como ocorría ata agora, poida obter o título da ESO e pasar a Bacharelato.

Só ANPE e CSIF cuestionaron que os estudantes pasen con dous suspensos e, de feito, o presidente da primeira das organizacións, Nicolás Fernández, defendeu unha emenda neste sentido, tal e como adiantou este luns a Europa Press.

Con todo, esta proposta decaeu con oito abstencións e nove votos en contra, entre eles, os do tres representantes da Administración por considerar que "sería ir en contra da LOMCE", tal e como explicou aos medios o presidente do Consello Escolar.

Os representantes de STES, CANAE e CEAPA advertiron de que a porcentaxe de alumnos nesta situación, é dicir, cunha nota inferior ao cinco, é "mínimo" e "non chega ao un por cento" porque as notas dunhas materias pódense compensar coas doutras e "o normal é que superen o cinco".

"PEOR DOS CASOS"

Neste sentido, explicaron que "no peor dos casos" un alumno con todo cincos e dous suspensos dun, dun total de 48 materias, poden obter un 4,8 de media, "unha nota moi próxima ao aprobado".

O ditame do Consello Escolar do Estado mantén a súa advertencia sobre as materias que non se poden suspender de forma simultánea para a obtención do título. Considera que existe un "agravio comparativo" entre o alumnado das comunidades autónomas con lingua codicial respecto ao resto porque os primeiros non poden suspender á vez Lingua e Literatura cooficial e Matemáticas e tampouco esta última e Lingua e literatura. "Estes estudantes teñen que estar pendentes de tres materias e o resto de dous", explicou Pazos.

Aínda que este martes houbo consenso en canto ás observacións realizadas ao proxecto de decreto do Ministerio de Educación, algúns dos representantes criticaron a "inseguridade xurídica" na que se atopa o alumnado de educación básica, que, a un mes do final do curso, non sabe exactamente en que vai consistir o título da ESO. "Isto demostra a improvisación do Goberno á hora de lexislar a educación básica", alertou o presidente de CANAE, Carles López.