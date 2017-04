Máis de 500 variedades poderanse degustar o fin de semana na Feira do Queixo de Trujillo (Cáceres), varias de Galicia

A localidade de Trujillo (Cáceres) reunirá do 28 de abril ao 1 de maio a máis de medio milleiro de diferentes tipos de queixos procedentes dunha vintena de provincias españolas, algúns de Galicia, que se distribuirán nas 110 casetas situados na praza Maior do municipio, con motivo da Feira Nacional do Queixo, que o ano pasado congregou a unhas 200.000 persoas, chegadas de todo o país.

XXXII Feira do Queixo de Trujillo | Fonte: Europa Press

Esta cita anual, que xa cumpre 32 anos, terá representación internacional con produtos portugueses e con case unha vintena de queixos suízos, que é o país convidado desta nova edición. Entre eles está o Emmental, o Apenzeller, ou o Vacherin Fribourg.

En canto á achega de Portugal, que adoita levar ao certame queixos de cabra e ovella, destaca a presenza de queixos de Arraiolos Vimieiro, Fundão ou Vila Velha de Rodão, que se converteron en expositores fixos na feira.

Tamén estará presente o Queixo Majorero de Forteventura (Canarias) como Denominación de Orixe Protexida (DOP) especial. "É un gran produto", sinalou este martes, na presentación do evento, o alcalde de Trujillo, Alberto Casero, á vez que o definiu como un queixo "singular".

TICKETS E ZONA DE APARCADOIRO

Así, os organizadores deste evento gastronómico, que o ano pasado vendeu uns 360.000 tickets, aumentaron o número de persoal para evitar colas na compra dos tickets. Concretamente, a diferenza doutras edicións onde había oito persoas, este ano serán 12 os encargados de vendelos durante a feira.

O responsable do comité organizativo da feira, Gabriel Fernández, que tamén estivo na presentación da feira trujillana, sinalou que hai dous "momentos craves" onde hai "máis aglomeración" de visitantes que son as 14.00 horas do sábado e do domingo.

Por iso, nesta edición existe a posibilidade de comprar xa tickets de forma anticipada nas oficinas de institución feiral, para evitar as aglomeracións. Cada ticket ten un prezo da 0,50 céntimos e dá dereito a unha degustación que permite un percorrido gastronómico.

Nesta mesma liña, o deputado provincial de Desenvolvemento e Turismo Sustentable, Fernando Grande Cano, indicou que igualmente se amplía a zona de aparcadoiro para expositores e visitantes. "Trátase dun evento que axunta gastronomía e turismo", expresou Grande, á vez que manifestou que este encontro converte a Trujillo en "un referente internacional do queixo, onde se recollen queixos de España e doutras partes de Europa".

Ademais de queixos suízos e portugueses, os visitantes poderán degustar queixos de cinco provincias andaluzas (Málaga, Córdoba, Sevilla, Huelva e Cádiz), ademais de produtos de Estremadura, Castela e León e Castela A Mancha. Así mesmo, tamén se darán cita neste encontro expositores procedentes de Huesca e de Asturias.

Entre os queixos con DOP destacan o tres que se elaboran en Estremadura (Queixo Ibores, Queixo da Serena e Sopapo do Casar) ademais do Queixo Majorero (Canarias), Idiazábal (País Vasco), Manchego (Castela A Mancha) ou o afumado de vaca San Simón da Costa (Galicia).

En definitiva, e segundo explicou Casero, "téntanse traer os queixos que o consumidor estremeño ten máis dificultade para acceder a eles".

XORNADAS

Durante o catro días de feira haberá tamén xornadas gastronómicas en 13 restaurantes que elaborarán case 50 receitas de petiscos, tapas e menús gastronómicos con distintos queixos con DOP de Estremadura. Igualmente, haberá talleres en vivo que permitirán ao público aprender a elaborar queixo artesán, segundo explicou Fernández.

O horario da feira será de 12.00 a 20.00 horas os días 28, 29 e 30 de abril, mentres que o 1 de maio o recinto feiral pechará ás 16.00 horas. Entre as actividades, Fernández destacou a Cata- Concurso de queixos de cabra e ovella nas modalidades de pasta branda e pasta dura, que levará a cabo o domingo ás 11.00 horas. A entrega de premios (dous primeiros premios de queixo de cabra e dous primeiros premios de queixo de ovella) será ás 17.00 horas dese mesmo día.

Este evento conta cun orzamento de 107.000 euros procedente de institucións como a Deputación de Cáceres, Deputación de Badaxoz, España Duero Grupo Unicaja, Xunta de Estremadura e o Concello de Trujillo.