As construtoras reservan ao AVE só un 3% dos 100.000 millóns que piden para obra pública

As grandes construtoras consideran que o AVE só debe levar o 3% do investimento total de 103.780 millóns de euros que, segundo os seus cálculos, España ten que acometer en infraestruturas e dotacións públicas "prioritarias e necesarias" no próximos cinco anos (entre 2017 e 2021), isto é, uns 3.000 millóns de euros.

Segundo indicaron, trátase dun importe similar ao previsto por Fomento só para este ano 2017, no que o AVE mantense como 'investimento estrela' a pesar das restricións orzamentarias.

As construtoras avogan por que este monto destínese a executar apenas unha decena de proxectos xa previstos, que suman 563 quilómetros de Alta Velocidade. En concreto, trátase da conexión AVE a Galicia (Zamora-Ourense), a ligazón con Asturias a través de de a Variante de Pajares, a liña a Estremadura e a 'E' vasca e a súa conexión con Burgos.

Así figura no estudo 'Análise do investimento en infraestruturas prioritarias en España' realizado pola patronal de grandes construtoras e concesionarias Seopan, en colaboración con Sener, presentado este martes.

Desta forma, as construtoras desmárcanse do Goberno, que mantén o AVE como unha "prioridade estratéxica" e a construción de novas conexións como un obxectivo prioritario do Ministerio de Fomento, tal como subliñou este pasado venres o presidente do Executivo, Mariano Rajoy, con ocasión da conmemoración dos 25 anos da Alta Velocidade.

Do seu lado, para o sector da construción, o AVE só debe supor o 10% do investimento de 31.788 millóns de euros que consideran necesario executar en materia ferroviaria ata 2021, e o 4,2% da dotación total para infraestruturas de transporte do período.

En concreto, no seu estudo, Seopan reclama executar un investimento de 103.780 millóns de euros en 814 proxectos de obra pública que considera "prioritarias" no lustro 2017 e 2021, en paralelo xerar case un millón de novos postos de traballo no conxunto do período.

A proposta do sector supón investir uns 20.000 millóns de euros ao ano, importe que máis que duplica o investimento de 8.969 millóns programa só para infraestruturas de transporte polo Ministerio de Fomento para 2017.

PROXIMIDADES E METRO

Por tipo de dotacións, a pesar da escasa importancia dada ao AVE, as construtoras consideran que o groso do investimento debe destinarse a ferrocarril.

Así, o investimento de 3.000 millóns que piden para Alta Velocidade contrasta cos 15.180 millóns de euros que solicitan para a rede de ferrocarril convencional, os 13.029 millóns demandados para Proximidades e 12.314 millóns para metros e tranvías.

No entanto, o sector tamén pide executar un investimento de 26.349 millóns de euros en estradas ata 2021, de 12.014 millóns en dotacións relacionadas coa xestión da auga (son redes de abastecemento e distribución, plantas de tratamento e presas), e outros 6.522 millóns máis en actuacións ambientais (plantas de tratamento de residuos e actuacións de rexeneración).

IMPULSO ECONÓMICO

Segundo as construtoras, con estes investimentos, ademais de dotar ao país de infraestruturas necesarias, darase un impulso ao conxunto da actividade económica.

Así, ademais da xerar 994.120 postos de traballo nese cinco anos, a patronal do ramo calcula que o investimento proposto reportará ás arcas 50.851 millóns de euros e xerará unha actividade económica inducida duns 78.907 millóns.

Seopan pretende que o país supere o parón de investimento en obras públicas, que se sitúa en niveis de 1984, supón un 58% da media dos países da UE e está a xerar un "acusado déficit" en materia de infraestruturas.