A conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, asegurou este martes que o abastecemento de auga está "absolutamente garantido", á vista do estado actual dos encoros e do caudal dos ríos, pero admitiu que sería "importante" que chovese.

A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato | Fonte: Europa Press

"É importante que volva a auga, as precipitacións, para poder garantir non só o presente senón a superación do verán", sostivo, ao ser preguntada en rolda de prensa sobre a prealerta activada por mor da seca.

E é que, como dixo, abril está a ser "absolutamente atípico" comparado co que sucedía en anos anteriores. "Non choveu o que tiña que chover", explicou, e sería necesario para "chegar á tempada estival con máis tranquilidade".

Con todo, a titular de Medio Ambiente deixou claro que non existe "por agora ningún indicio" que conduza a tomar outra "medida extraordinaria" máis aló da activación da prealerta por seca e da conformación dun comité técnico.