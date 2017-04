A análise de datos científicos e tecnolóxicos aforra a biotech galegas o 50% de custos e tempo nun novo fármaco

A análise de datos científicos e tecnolóxicos permite ás biotech galegas aforrar o 50 por cento dos custos e do tempo no desenvolvemento dun novo medicamento, segundo puxeron de manifesto no marco dunha xornada celebrada en Santiago de Compostela.

Conferencia promovida por Bioga en Santiago, | Fonte: Europa Press

"Non teño ningunha dúbida de que a ferramenta da análise de datos científicos e tecnolóxicos permite desenvolver unha empresa e situar no mercado o produto que estea a desenvolver; sen dúbida e ao 100% permite ás empresas do ecosistema biotech galego situarse en primeira liña", manifestou Onintza Sayar Beristain, CEO de Pharmamodeling.

Onintza Sayar Beristain impartiu este martes unha conferencia en Santiago de Compostela sobre 'O poder dos datos para o impulso de empresas do sector biotecnolóxico' no marco do programa de 'Bioalmorzos' organizado polo Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias de Vida (Bioga).

A máxima responsable de Pharmamodeling ensinou a unha trintena de empresas 'biotech' que acudiron este martes no Edificio Emprendia da Universidade de Santiago (USC) a sacar o máximo rendemento á análise e interpretación de datos científicos e tecnolóxicos.