O alcalde da Merca (Ourense), Manuel Velo Reinoso, defendeu este martes no xulgado "non ter nunca intención" de desobedecer a sentenza do Tribunal Supremo que ordenaba a demolición dunha vivenda unifamiliar na localidade de Corbillón e cuxo derriba se demorou 18 anos.

O edil sinalou á fiscal que "sempre" quixo "derrubar a casa", pero que a demolición se foi postergando no tempo debido ás "continuas alegacións por parte dos propietarios" e pola procura dunha solución para a familia que puxese fin aos "incidentes e ameazas" que sufriu por parte de veciños do pobo.

A Fiscalía solicita para Manuel Velo unha inhabilitación por cinco meses e unha multa de dous meses e dez días cunha cota de dez euros diarios para o alcalde por considerar que "de maneira consciente, reiterada e contumaz opúxose ao cumprimento" da orde de derriba ordenada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Por parte da Fiscalía acúsase ao edil de realizar "manobras dilatorias con diversas escusas a fin de ir alongando o cumprimento do ordenado" coa intención de que co paso do tempo a sentenza non se executase.

ORDE DE DERRIBA DESDE 1996

Na súa declaración ante o xuíz, Velo Reinoso recoñeceu que a primeira noticia que tivo da derriba da vivenda foi no verán de 1996, cando estaba a cubrir as vacacións do alcalde nesas datas (Manuel Vázquez Outeiriño) e que "deixou encima da mesa" este tema a espera de que o solucionase á súa volta das vacacións.

Xa como alcalde, en abril de 2004 Velo Reinoso recibiu unha sentenza do Tribunal Supremo que confirmaba a derriba da vivenda e informábaselle de que en caso de non realizalo incorrería nun delito de desobediencia.

A esta sentenza seguiríana cinco notificacións persoais (entre marzo de 2005 e xaneiro de 2011) e cinco requirimentos de demolición, sen que a derriba levase a cabo ata febreiro de 2015, unha vez que o edil xa fora citado xudicialmente.

SUCESIVOS ATRASOS

Na súa intervención o alcalde defendeu que "sempre notificou ao propietario que tiña que derrubar a casa", pero que os propietarios presentaban alegacións cada vez que chegaba unha notificación que reclamaba a demolición.

Para xustificar a intención de derriba lembrou que o Concello encargou a unha empresa en 2005 que fixese o proxecto de demolición e que deu trasladou aos propietarios de que debían adaptarse a ese proxecto.

"Sempre crin que a vivenda a ían a derrubar eles. Era o que quería porque non quería máis conflitos sociais no pobo, onde me chegaron a ameazar", referendou. Tamén explicou que durante catro anos o Concello buscou unha vivenda para o seis habitantes da casa que había que demoler.

Así, informou de que nun primeiro momento ofreceuse un terreo do Bispado para construír un fogar e, posteriormente, ofrecéuselles arranxar os locais da antiga escola.

Por último explicou os motivos polos que non puido realizar a demolición en outubro de 2014, cando chegou a última resolución do Tribunal Superior de Xustiza esixindo a derriba da casa.

O edil sinalou que "a mes e medio" de rematar o ano o Concello non tiña orzamentos para executar a demolición. O alcalde profundou en que os máis de 20.000 euros que custou a derriba da vivenda "supoñen o 70% do orzamento anual para obras".