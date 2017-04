O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, manifestou que Esperanza Aguirre fixo "o correcto" e cualificou de "moi oportuna" a súa decisión de dimitir como edila e portavoz do PP no Concello de Madrid, despois das detencións dos últimos días no marco da 'Operación Lezo', entre elas a de Ignacio González, o que fose un dos seus dirixentes máis próximos.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios en Bruxelas, Feijóo sinalou que el xa indicou antes da dimisión de Aguirre que entendía que o sucedido tiña "un gran impacto persoal, emocional e político" na dirixente popular.

Por iso, manifestou a súa convicción de que, ao dimitir, "fixo o correcto". Ao seu xuízo, a súa decisión "foi coherente e a honra", xa que, "sen estar procesada en ningún sumario, actuou "con coherencia" en relación "aos principios de conduta política".

"Ás veces en política cométense erros por acción e outras por omisión e a culpa de non vixiar coa suficiente intensidade determinadas actuacións presuntas dos seus máximos colaboradores levoulle a tomar esta decisión, que eu creo que é coherente e paréceme moi oportuna", resolveu.