A Deputación de Pontevedra asina contratos de cesión de espazos para dúas novas iniciativas no viveiro Barro-Meis

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, acompañada polo alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, asinou este martes os contratos de cesión de espazos para a instalación de dúas novas iniciativas empresariais no viveiro de empresas de Barro-Meis.

Segundo informou a institución provincial, estes proxectos pasarán a ocupar un total de tres naves, cunha extensión total de máis de 250 metros cadrados.

Un dos proxectos é o de Top Look Auto, unha iniciativa dedicada á restauración estética e á recuperación de vehículos. Ademais, a empresa Piscaretes ocupará dúas naves do viveiro de empresas de Barro-Meis para levar a cabo o seu proxecto de captura, explotación, procesado e comercialización de diferentes produtos invertebrados do mar.

Silva mostrou a súa satisfacción por "ver xente nova decidida a montar os seus propios negocios" e polo "carácter innovador das iniciativas que se suman hoxe ao viveiro de empresas de Barro-Meis".

Pola súa banda, Xosé Manuel Fernández Abraldes sinalou que "o feito de que o viveiro de empresas de Barro-Meis estea practicamente cheo quere dicir que é un bo proxecto e que ten unhas condicións idóneas para o seu desenvolvemento".

CLUBS

Por outra banda, Carmela Silva asinou este martes os convenios de colaboración cos clubs ciclistas SuperFroiz de Poio e o Rías Baixas de Nigrán nun acto no que mostrou o seu apoio á rebaixa do IVE que soportan os clubs deportivos de base.

Respecto diso, a presidenta provincial destacou o traballo de moitos clubs na promoción do deporte entre os máis novos e subliñou a importancia que tería contar cun IVE reducido para estes equipos deportivos de base xa que permitiría que as achegas económicas que fan as administración fosen de maior cantidade e suporían, ao mesmo tempo, unha vantaxe para os equipos deportivos nos seus orzamentos cuns menores gastos.

Silva lembrou que o goberno de Mariano Rajoy aprobou unha rebaixa do IVE dos espectáculos dos touros do 21 ao 10 por cento, "cando sería moito máis apropiado que os clubs deportivos de base tivesen unha redución similar ".

Así mesmo, Silva subscribiu este martes con Manuel Hermo, director do CIFP Carlos Oroza de Pontevedra, un protocolo de colaboración para que o alumnado deste centro de formación poida colaborar nas accións de promoción turística que se fagan desde a institución provincial.