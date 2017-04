Un hostaleiro de Vilalba e outro de Ortigueira, entre o cinco mellores tiradores de cervexa de España

Esteban Seoane, do bar O'Porrás de Vilalba (Lugo) e Iván Eijo, do Mesón Río Sor de Ortigueira (A Coruña) figuran entre o cinco mellores tiradores de cervexa de España tras a celebración, este martes, da Final do IV Campionato Nacional Estrella Galicia de Tiraxe de Cervexa, no marco do XXXI Salón de Gourmets de Madrid.

Campionato Estrella Galicia de Tiraxe de Cervexa | Fonte: Europa Press

Neste campionato competiron 20 hostaleiros de toda España e o que se alzou co título ao mellor tirador de cervexa é Martín Galán, da Cafetaría Cervantes en Oviedo.

Este ano, a subcampioa foi a salmantina Pilar García do Charlie Comedy Snack Bar. O outro finalista premio accésit do xurado (xunto a Seoane e Eijo) é Santiago Pescozo do Bar Media Lúa de Tenerife.

A selección realizouse entre os candidatos das finais rexionais que desde o ano pasado desenvolvéronse en Andalucía, Cataluña, Castela e León, Galicia, Canarias, Asturias e Madrid.

O xurado da Final deste IV edición do Campionato Nacional Estrella Galicia de Tiraxe de Cervexa estivo composto por Xabier Cubillo, técnico de cultura de cervexa de Hijos de Rivera e presidente do xurado; Juan Antonio Barrado, xornalista cervexeiro e beer sommelier; Javier Márquez Sánchez, subdirector da revista gastronómica Tapas e Fernando Iglesias, responsable de cultura de cervexa de Hijos de Rivera. Ademais, acompañáballes Francisco Calamonte, gañador do certame do ano pasado.

PREMIOS

A dotación económica para o gañador foi de 1.000 euros e un trofeo. O subcampión recibiu 600 euros, e entregáronse tamén tres accésit de 150 euros.

Este cinco finalistas recibiron tamén o premio do seu peso en cervexa. Ademais, todos os participantes na final recibirán un diploma acreditativo coa súa clasificación no IV Campionato Nacional Estrella Galicia de Tiraxe de Cervexa profesional.