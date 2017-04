Xunta e Federación de Pesca colaborarán en catro torneos de pesca deportiva para menores e un estudo sobre o corvo mariñ

A Xunta destinará 15.000 euros á Federación Galega de Pesca para celebrar catro eventos de pesca deportiva para menores, elaborar un estudo sobre o impacto do corvo mariño grande na pesca e celebrar distintas xornadas formativas e técnicas.

Convenio entre a Xunta e a Federación Galega de Pesca | Fonte: Europa Press

Para iso, a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, asinou un convenio co presidente da federación pesqueira, José Manuel Rey Alvela, enfocado a "impulsar" a afección pola pesca deportiva tamén entre os máis novos e ao desenvolvemento das citadas actividades.

Ante os xornalistas, Rey Alvela explicou que o pescador deportivo "responsable e formado" é "o mellor garante" da conservación do patrimonio fluvial.

Así pois, xustificou o diñeiro público que recibe na importancia de "divulgar os valores naturais entre os escolares a través da pesca"; mentres Mato tamén puxo o foco nos valores ambientais, ademais dos deportivos.

Proba diso, dixo, é o estudo sobre como minimizar o impacto das poboacións invernantes do corvo mariño grande na pesca; así como as actividades de coñecemento e protección da natureza enmarcadas na promoción da pesca fluvial.

CAÍDA DE LICENZAS

Esas actividades de promoción teñen por obxecto paliar a caída de licenzas en Galicia, que pasaron de case 91.000 no ano 2000 a non alcanzar as 53.000 na actualidade.

Ademais, segundo os datos da titular de Medio Ambiente, o 32,6 por cento de quen as posúen son maiores de 60 anos, por un 7,74 por cento de menores de 20 anos.

Finalmente, indicou que dos 310.000 permisos que se ofrecen este ano, xa se repartiron 115.000. Deles, 54.000 son para capturar troita, 34.000 para pesca sen morte, 12.000 para pesca intensiva, 8.000 para o reo e 4.000 para o salmón.