A Consellería de Medio Ambiente inicia unha nova campaña de control de calidade do aire no Porto de Vigo

A Consellería de Medio Ambiente iniciou este martes no Porto de Vigo unha nova campaña de control da calidade do aire, coa instalación dunha unidade móbil de análise.

Segundo informou o departamento autonómico, esta campaña, que consta de dous partes, realízase anualmente desde 2012, a petición da propia Autoridade Portuaria.

Nunha primeira fase, instalarase unha unidade móbil en Bouzas, onde permanecerá dúas semanas; nunha segunda fase, a unidade trasladarase ao peirao de descarga, onde estará outras dúas semanas.

Este dispositivo móbil permite avaliar o impacto das actividades portuarias na calidade do aire, xa que conta con analizadores de dióxido de xofre, dióxido de nitróxeno, óxido de nitróxeno, ozono, óxido de carbono, benceno, ou pequenas partículas en suspensión, sólidas ou líquidas.

Cando finalice a análise, recompilaranse os datos e os técnicos da Consellería emitirá un informe para que a Autoridade Portuaria coñeza a calidade do aire nas súas instalacións e o modo en que afectan as actividades do Porto a esa calidade, para que, no seu caso, poida tomar medidas.