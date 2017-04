A Comisión da Competencia require á Xunta modificar o decreto de vivendas turísticas ou irá ao TSXG

A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) informou da notificación á Xunta un requirimento previo contra diversos artigos do decreto que establece a ordenación de apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico en Galicia.

Segundo informou nun comunicado, o requirimento que realiza a CNMC é un paso previo co que se quere evitar interpor un recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Así, a CNMC esgrime que a Xunta "está a tempo" de modificar ou anular as "restricións inxustificadas" e lembra que está "lexitimada para impugnar os actos das administracións públicas suxeitos ao dereito administrativo" e as disposicións de rango inferior a lei que impliquen "obstáculos para que exista unha competencia efectiva nos mercados".

Segundo relata, esta é a terceira vez que a CNMC emprega "a lexitimación activa por obstáculos á competencia efectiva" fronte a normas que "restrinxen o sector de vivendas de uso turístico".

De feito, lembrou que, no caso do recurso contra a normativa de Madrid, foi "estimado completamente" polo Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade.

ANÁLISE DA NORMA

A Comisión fai unha análise de diversos puntos de decreto que, ao seu entender, supoñen "restricións inxustificadas" e alude, con respecto aos apartamentos e vivendas turísticas a que a norma autonómica "prohibe o aluguer por habitacións e limita o período de aloxamento a tres meses".

Fronte a iso, a Comisión sinala que resulta "contrario ao dereito do empresario de organizar a súa actividade" e dos cidadáns de "dispor dos seus bens sen restricións inxustificadas".

Tamén sinala que "subordina o acceso á actividade a un réxime de declaración responsable con características máis propias dunha autorización administrativa". Con todo, "non se xustifica a necesidade desa intervención administrativa, co consecuente custo de recursos públicos".

Engade que o decreto presenta "un catálogo esaxerado de requisitos técnicos e servizos mínimos esixidos, que non superan a análise de necesidade e proporcionalidade da regulación". Desta forma, subliña que existe "unha carga innecesaria" para operadores, que "incrementa os custos e limita a súa liberdade de autoorganización".

"Ademais, esíxese ter un distintivo, unha carga ao operador non xustificada", apostila.

VIVENDAS DE USO TURÍSTICO

En relación coas vivendas de uso turístico, a CNMC apunta que o decreto "permite que os concellos limiten o número de vivendas --ou mesmo as prohiba-- en determinados edificios ou sectores urbanísticos", o que ve "unha restrición discrecional da oferta de vivendas no seu número e variedade".

Neste ámbito, engade que tamén "prohibe a cesión por habitacións", o que supón "limitar o libre exercicio da actividade económica", á vez que "restrinxe o número e variedade de prazas de aloxamento".

A Comisión alerta, ao tempo, de que se establece un réxime xurídico diferenciado "en función de elementos temporais (estancia inferior a 30 días ou cesión de polo menos dúas veces ao ano) non xustificados", que "non superan o test de necesidade nin proporcionalidade".

A continuación, alude ao réxime de acceso á actividade (declaración responsable) "moi agravado cun conxunto de cargas adicionais que non superan a análise de necesidade e proporcionalidade", así como á esixencia dun catálogo de requisitos e servizos mínimos "abertamente discrecional" que "limita sen xustificación a liberdade autoorganizativa" dos operadores.

NORMA "RESTRITIVA"

A CNMC conclúe así que "todas estas medidas elevan inxustificadamente os custos de entrada no mercado, desalientan a algúns operadores que xa estaban a participar no mercado con novos modelos de prestación de servizo e a outros potenciais oferentes". "Redúcese así o número de competidores e os incentivos a que haxa prezos máis eficientes e competitivos para os usuarios", advirte.

Ademais, subliña que a aprobación desta normativa "restritiva" prodúcese "nun contexto mundial de innovación tecnolóxica" no sector do aloxamento con finalidade turística e non turística, que afecta tanto os operadores xa instalados como a novos entrantes que prestan servizos de aloxamento a través de servizos en liña e de economía colaborativa.

Por tanto, a CNMC entende que, dentro do prazo legal establecido, as disposicións afectadas deben "suprimirse ou modificarse para favorecer en maior medida ao interese xeral", de forma que "non supoñan un obstáculo ao desenvolvemento da competencia efectiva".