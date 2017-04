A CNMV estuda a acusación da Aemec contra accionistas e xestores do Popular por afundilo en Bolsa

O presidente da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, afirmou que o organismo supervisor estuda o escrito presentado pola Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) para que investigue se o accionista mexicano do Popular, Antonio do Val, que controla un 4,25% do capital, vulnerou a Lei do mercado de valores cometendo abuso de mercado.

Tamén indican no seu escrito que o presidente da entidade, Emilio Saracho, realizou declaracións na xunta de accionistas do 10 de abril que conduciron a un esborralle da cotización, "arruinando a multitude de aforradores".

A este respecto, Albella, que interveu nos Almorzos Informativos de Europa Press, confirmou a recepción do escrito presentado pola Aemec, que "foi lido con atención e será tratado seriamente".

A Asociación cuxo secretario xeral é o avogado Javier Cremades incide en que Popular recibiu un "inusitado ataque especulativo de posicións curtas que castigaron o valor en prexuízo dos accionistas minoritarios".