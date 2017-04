Afundación acolle en maio a estrea do documental 'Cociñando na fin do mundo' da produtora viguesa Esmerarte

Afundación acollerá no mes de maio a presentación, por primeira vez en Galicia, do documental 'Cociñando na fin do mundo', da produtora viguesa Esmerarte, e que foi recentemente galardoado co Premio de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro.

'Cociñando na fin do mundo', dirixido por Alberto Baamonde retrata o tecido gastronómico e social da alta cociña galega, da man dos cociñeiros do denominado 'Grupo Nove', e conta con voces como as de Yayo Daporta, Rafael Centeno ou Pepe Solla.

Esta peza audiovisual xa se proxectou no Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, e no Festival Internacional de Cinema de Málaga. Ademais, xa foi visto en Australia (a través da canle de vídeo baixo demanda SBS) ou Taiwan.

En Galicia, proxectarase os días 5 e 6 de maio no auditorio da sede Afundación de Vigo, ás 20.30 horas, e os días 11 e 12 de maio na sede de Afundación da Coruña, á mesma hora. As entradas para estes eventos poden adquirirse no despacho de billetes telefónico do 902.504.500 ou na web Ataquilla.com.