O candidato á presidencia da xunta directiva local do PP de Lugo, Ramón Carballo, enviou este martes unha carta a todos os afiliados do concello de Lugo para pedirlles o seu apoio para o congreso do próximo 26 de maio, no que esta formación política renovará a dirección deste órgano.

De feito, segundo ratificou nun comunicado, esta é a primeira comunicación que realiza o aspirante, unha vez que fixo pública a súa intención de presentarse ao proceso o pasado venres.

Carballo lembra que leva máis de 30 anos "na familia do PP", desempeñando distintos cargos baixo a responsabilidade que se lle encomendou en cada momento, polo que afronta esta fase "coa mesma humildade ou mesmo máis se cabe".

Por iso, e dado "o forte vínculo" que mantén co partido desde hai tanto tempo, subliña que traballará "arreo" para crear un equipo no que "todos (militantes, simpatizantes e compañeiros)" sentan "representados".

"Xa vos digo que no meu proxecto ninguén sobra. Todos temos algo que achegar. Esa é a miña filosofía de traballo e, se finalmente me das o teu apoio, será a mesma que aplicará no día a día", remarcou.

"O GRAN RETO"

Así mesmo e tendo en conta que "o gran reto" que ten esta formación política por diante son as eleccións municipais, subliñou que, tanto se sae elixido coma se non, traballará "de xeito conxunto" cos seus compañeiros para que "todos os lucenses" vexan en PP "a única opción para solucionar os seus problemas".

Non en balde, considera que hai que "reverter a situación propiciada nos últimos anos polos gobernos ausentes da Deputación e do Concello".