O proxecto da Cidade da Xustiza de Vigo incorpora máis do 80% de alegacións e avanza de acordo aos prazos

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou que no proxecto de adaptación do antigo Hospital Xeral como Cidade da Xustiza de Vigo incorporáronse máis do 80 por cento das alegacións e suxestións realizadas polos colectivos e institucións que forman parte do comité de seguimento deste proxecto.

Así o trasladou este martes antes de participar nunha nova reunión da comisión de seguimento, na sede viguesa da Xunta. A partir das alegacións recollidas, o proxecto incluirá máis despachos, máis áreas para vítimas e menores, e máis zonas de atención públicas.

Ademais, o concelleiro David Regades, indicou con posterioridade que na reunión deste martes realizáronse outras dúas propostas, como son facer unha sala de autopsias e unha gardaría. Segundo dixo, os técnicos dixeron que hai espazos preparados para a gardaría, pero ven "difícil" e terán que estudar a creación da sala de autopsias.

No relativo aos prazos, Rueda indicou que "son axustados" pero vanse "cumprindo". Así, despois de que o Concello de Vigo concedese a licenza, prevese que o próximo mes adxudíquese por 3,2 millóns de euros a primeira fase da obra, consistente en demolicións, que arrincarán en maio cun prazo de execución de cinco meses.

A continuación, dará comezo a segunda fase de rehabilitación, que terá un prazo de 24 meses. O obxectivo é que o edificio, cuxa reforma roldará os 25 millóns, poida estar dispoñible antes de que acabe o ano 2019. "Son prazos axustados que imos cumprindo", destacou Rueda, que sobre as alegacións dixo que non se incorporaron o 100% porque "non encaixan co edificio".

En todo caso, o arquitecto indicou que todas as demandas que recibiron son "sensatas, nada estraño" e, de feito, en declaracións aos medios, eloxiou a "cordura" coa que se está levando a cabo o proxecto. "É satisfactorio e exemplar. Dáme seguridade de que non nos imos a equivocar e que a xente que o habite terao interiorizado", rematou.

USOS DA ACTUAL SEDE XUDICIAL

En canto as edificacións onde se sitúa actualmente a sede xudicial, Rueda lembrou que ata que entre en funcionamento o novo edificio quedan dous anos e medio, tempo no que tamén se decidirá que utilización daráselle a esas instalacións.

"Aínda estamos a tentar que arranque definitivamente a construción do novo edificio e este tempo dedicarémolo tamén a destinar un novo uso", remarcou, ante o que avanzou que a utilización que se lle dará decidirase falando co Concello, os veciños e os colectivos, aínda que xa asegurou que "son edificios públicos e seguirán con utilidade pública".