O sobriño do farmacéutico ourensán Tomás Milia (72 anos), asasinado en outubro de 2013, sinalou este martes na Audiencia de Ourense que o seu tío "se sentía ameazado" e temía pola súa vida, por mor de cambiar o testamento e deixar fóra ao seu esposo, de quen tiña previsto separarse.

Así o confirmou durante a segunda sesión do xuízo contra Alexandru M.L (22 anos), acusado de homicidio, roubo con violencia, furto, atentado contra a autoridade e incendio, na que varios veciños aseguraron ver ao acusado no edificio o día dos feitos, así como en anteriores ocasións.

A preguntas da defensa, o sobriño da vítima asegurou que o seu tío lle comunicou o temor de que o seu esposo se decatase que cambiara o testamento, xa que tiña previsto separarse del e que chegou a dicirlle que se se decataba "matábao".

Con todo, tanto o irmán como a sobriña do falecido negaron que o seu familiar lles expresase en ningún momento sentirse ameazado.

Ante a insistencia da defensa por preguntar en torno ao divorcio da vítima, a xuíza advertiu á letrada que se trata dunha liña de investigación pechada e que non ten que ver co xuízo a Alexandru M.L.

Durante a segunda sesión do xuízo, varios dos veciños do falecido sinalaron ver ao acusado no bloque no que residía a vítima en diferentes ocasións.

ASCENSOR

Un dos veciños situouno o día dos feitos, contorna ás 20,20 horas, cando volvía de facer deporte. A testemuña sinalou que se cruzou con el á saída do ascensor e que non observou ningún comportamento estraño nin restos de sangue na súa roupa.

A porteira confirmou velo entrar no bloque nunha ocasión anterior, aínda que non o día dos feitos porque o seu horario remata ás 20,00 horas e o acusado, supostamente, chegou máis tarde.

Na súa declaración, a porteira non puido precisar se viu ao acusado acceder ao piso de Milia en máis ocasións, aínda que confirmou que "frecuentemente subían mozos novos e morenos" á vivenda e que algúns días "eran tres ou catro visitas".

"Nos últimos dous días ían moitos mozos", coincidiu a veciña que vivía no piso inferior e que o día dos feitos escoitou "berros de auxilio afogados" procedentes da vivenda do farmacéutico. A muller explicou que non chamou á Policía porque "eran frecuentes os ruídos" na vivenda da vítima.

A presenza de mozas na vivenda tamén era coñecida polo seu viúvo, que xa non convivía co falecido pero que tiña chaves da vivenda, e que asegurou que esa tarde estivo co seu esposo.

O viúvo, que insistiu en que "non tiña ningún interese" no testamento da súa parella, asegurou decatarse do crime o día seguinte, a través dun amigo.

A segunda xornada do xuízo tamén estivo marcada polas declaracións da policía científica, que confirmou atopar a pegada do acusado nunha caixa de luvas de látex que apareceu tirada nunha papeleira próxima ao domicilio da vítima.

Os axentes tamén confirmaron a coincidencia nas marcas dos coitelos intervidos ao acusado no momento da detención (tres coitelos Thomas e un Mariscal) cos cuchilleros da vivenda da vítima.

Con todo non puideron explicar como o acusado arrastrou o corpo da súa vítima ata a bañeira, xa que os restos do incendio cubriron o chan e non deixaron analizar os restos.

Os axentes sinalaron que o fume provocado no incendio da habitación, supostamente para borrar as pegadas, supuxo un risco para os veciños do inmoble.

A policía tamén descartou un comportamento baixo o influxo das drogas, aínda que a nai do acusado confirmou que consumía alcol e marihuana.

OS FEITOS

Os feitos tiveron lugar o 4 de outubro de 2013, cando a vítima contratou os servizos sexuais que o acusado ofrecía a través dunha páxina de Internet.

Segundo o escrito da Fiscalía, ambos citáronse no domicilio do farmacéutico xubilado ás 21,00 horas. Unha hora máis tarde produciuse unha discusión a raíz do prezo e o acusado, presuntamente, acoitelou á súa vítima tres veces: dous no pescozo e outra no abdome, provocándolle a morte.

O fiscal e a acusación particular do viúvo de Tomás Milia reclaman 34 anos de prisión para Marius L.M. por homicidio (14 anos), roubo con violencia en casa habitada (4 anos), furto (un ano), atentado contra a autoridade (3 anos) e delito de incendio (12 anos).

A acusación particular exercida polo irmán da vítima, o alcalde de Carballeda de Avia, reclaman 49 anos de prisión. A defensa reclama a libre absolución do acusado.