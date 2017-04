Empregados do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF) da Xunta tachan de "lamentable" que o PP se opoña de novo a ampliar os contratos de 436 traballadores fixos descontinuos de tres meses --na campaña de alto risco de verán-- a nove meses.

No pleno do Parlamento galego, o PP volveu mostrar a súa negativa --aínda que a votación non se producirá ata o mércores-- a apoiar unha iniciativa que En Marea xa presentou en pleno o pasado mes de febreiro, a cal foi entón tamén denegada.

Tras o debate, en declaracións nos corredores da Cámara, Raúl Vázquez, delegado da CIG, denunciou a "precariedade laboral á que ten sometida a Xunta ao colectivo de reforzo de tres meses".

Nesta liña, remarcou a "necesidade de adaptar o modelo" a "os novos modelos de lume e novas necesidades que hai", xa que o Goberno galego "opta pola política de avestruz".

Así mesmo, Raúl Vázquez avisa que "a propia empresa incorre en algo ilegal", pois diversas sentenzas amparan aos traballadores, pero "non hai intención política" de apoiar ao servizo público, senón de "desmantelalo".

DEBATE

Durante o debate, o deputado de En Marea Davide Rodríguez lamentou que non se contrate durante máis tempo a este dispositivo público para tarefas de prevención, que "non conta cos medios suficiente", pois "non ten sentido manter máis estes medios precarios". "Están a xogar coa vida dos heroes e heroínas do noso monte", sentenciou.

Así, lamenta que a Xunta aposte pola privatización a través do aumento do tempo de brigadas helitransportadas privadas para facer prevención "mentres manda ao paro aos traballadores do servizo público".

Ademais, Davide Rodríguez recrimina que a Xunta non actúe ante a "imparable escalada de hectáreas ardidas en Galicia", dunhas "1.500 hectáreas" na última semana. Por iso, avanza que o seu grupo presentará esta iniciativa tantas veces como faga falta.

Nesta liña, José Quiroga (PSdeG) asegura que "non é de recibo que a propia administración potencie este modelo de relacións contractuais" de fixos descontinuos de só tres meses, á vez que sinala que a experiencia destes traballadores "non se pode tirar ao lixo".

Un dos temas sobre as que chamou a atención Xosé Luís Rivas, Mini (BNG), é a "neglixencia" de non utilizar a bombeiros forestais para tarefas de axuda en emerxencias como o ocorrido no último temporal en Galicia, cos servizos de protección civil "desbordados".

Tamén avisa Rivas que "non ten sentido" manter estes contratos precarios por unha "cuestión de vontade política", a pesar de que o que se propón é "máis barato que o malgasto do actual modelo de brigadas aéreas".

En cambio, Silvestre José Balseiros (PPdeG) defendeu que cos populares na Xunta creáronse 436 postos de fixos descontinuos, fronte á condición de persoal laboral eventual baixo obra ou servizo que tiñan con anterioridade, incluído o bipartito, segundo lembrou.

De tal forma, Balseiros defende que estes traballadores "gañaron estabilidade laboral" con esta modificación desde fai un lustro, á vez que resalta que a relación de postos de traballo (RTP) que se demanda é competencia de Función Pública e non de Medio Rural.