Unha persoa ferida nunha colisión entre dous coches e un camión en Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Unha colisión entre dous turismos e un camión rexistrada na tarde deste martes en Vilanova de Arousa (Pontevedra) saldouse cunha persoa ferida.

En concreto, o sinistro produciuse no lugar de San Simón, na parroquia de Baión, segundo informou o 112.

Foi un particular o que contactou co 112 Galicia minutos antes das 17,00 horas para alertar do ocorrido.

O 112 mobilizou a Urxencias Médicas e aos bombeiros de Vilargarcía. A situación tamén foi posta en coñecemento de Protección Civil e da Garda Civil de Tráfico.