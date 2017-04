A Audiencia de Ourense absolve ao acusado de haber agredido sexualmente á filla menor da súa parella

A sección segunda da Audiencia Provincial de Ourense absolveu a un home de 60 anos acusado de haber agredido sexualmente á filla menor da súa parella sentimental.

O tribunal aprecia "que a declaración da menor non é detallada, nin precisa, nin contundente, nin congruente", polo que entende que, á vista dos elementos de proba, non é posible ditar unha sentenza condenatoria.

A sentenza ten data deste 25 de abril e derívase da causa instruída no Xulgado de Instrución número 1 de Ourense por delito de abusos sexuais, contra D.V.P.F., nado Oímbra (Ourense). O Ministerio Fiscal exercía a acusación xunto á acusación particular, por parte da representación da menor.

O acusado, sen antecedentes penais computables nesta causa, foi parella durante 10 anos da nai da menor, nacida no ano 2000. Durante este tempo, desde que a menor contaba dous anos de idade ata o ano 2015, o acusado conviviu coa menor no domicilio que compartía coa nai desta.

En data 8 de febreiro de 2015 levantouse ateigado pola brigada da Policía Xudicial de Ourense no que se recollía a denuncia da menor, indicando que "levaba moito tempo sendo vítima de agresións sexuais por parte da actual parella da súa nai, estando a tratamento psiquiátrico por iso".

A Audiencia Provincial de Ourense non considera probados os demais extremos contidos no escrito de acusación, e destaca que a declaración da menor "non é detallada, senón concisa, moi concisa, ata o punto, como así manifestaron as técnicas do Imelga, que resulta escasa para un relato de abusos prolongados no tempo durante 3 anos".