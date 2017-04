A procura da ourensá desaparecida amplíase ao sur da cidade e a Xunqueira de Espadañedo

A procura da ourensá Belén R.E. (57 anos), desaparecida desde o sete de abril, ampliarase a Benposta (no sur da cidade) e ao Concello de Xunqueira de Espadañedo, despois de que unha nova testemuña situouna na Praza Maior da cidade ao redor das 20,00 horas do día da súa desaparición.

Fontes da Policía Nacional confirmaron este martes que o operativo iniciado o pasado venres nas marxes do río Miño e na zona próxima á estación de autobuses ampliarase agora a Benposta, onde estaba situada a "cidade dos raparigos" e coa que a muller desaparecida mantiña fortes vínculos.

A aparición dunha nova testemuña que situou a Belén R.E. na zona comprendida entre a Praza Maior e o Xardín do Posío levou aos investigadores a pór en marcha un novo operativo no sur da cidade.

Nesta zona está prevista a procura a través das patrullas caninas chegadas desde Madrid e que están especializadas na procura de cadáveres e en atopar o rastro de persoas no vento.

Esta nova procura únese ao operativo posto en marcha desde o pasado venres e que está a peitear as marxes do río Miño próximas á estación de autobuses, onde un grupo de mozos asegurou vela o día da desaparición ao redor das 19,00 horas.

A marxe dereita do Miño está a ser percorrida por membros da Policía Nacional e a marxe esquerda pola Policía Local. Desde esta mañá sumáronse á procura un helicóptero e unha lancha motora, que centrarán a súa actuación no interior do río.

O operativo na cidade complétase cunha procura na zona próxima á estrada de Vigo e nos montes que rodean á cidade, entre Cudeiro e Oira.

FÓRA DA CAPITAL

Fose da capital os membros do distrito 12 de loita contra incendios, en Xunqueira de Espadañedo, sumáronse á procura neste concello do interior ourensán onde a muller desaparecida e o seu irmán colaboraban nos labores de extinción durante o verán.

Tamén se mantén a procura na zona de Trives (oriente de Ourense) onde a muller tiña unha casa de turismo rural.

Fontes da investigación sinalaron que "se manteñen abertas" todas as vías da investigación, aínda que as testemuñas que a viron durante o 7 de abril confirmaron que tiña un comportamento "enaxenado maldicíndose e tirándose do pelo.

Belén R.E. desapareceu do seu domicilio o sete de abril, despois de haber ido a comer coa súa nai no domicilio desta en cálea Cardeal Quiroga, no centro da cidade.

Desde entón a muller non pasou polo seu negocio de turismo rural nin mantivo contacto con ningún coñecido. O seu irmán presentou o pasado 19 de abril denuncia na Comisaría da Policía Nacional.