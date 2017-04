De la Serna ratifica o seu compromiso de finalizar as obras da alta velocidade a Galicia para finais do ano 2019

O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, afirmou este martes no Pleno do Senado que se compromete a finalizar as obras do tren de alta velocidade a Galicia para finais de 2019 e achacou o atraso ao período no cal o Goberno estivo en funcións, posto que "un ano en funcións é un ano desastroso para a execución da obra pública".

Estas declaracións responden as palabras do senador por Lugo Ricardo Varela sobre o estado das infraestruturas en Galicia e os plans e investimentos do Goberno acerca da súa mellora. O senador preguntou pola data de finalización das obras, xa que o presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, di que a comunidade "non entendería un atraso máis aló de 2018", mentres que De la Serna mantén que o AVE non chegará ata finais de 2019.

O ministro defendeu o compromiso do Goberno coa situación de Galicia e remarcou que "se non se pon un euro máis é porque non hai capacidade administrativa para poder executar máis, aínda que si haxa capacidade financeira". Ademais, sinalou que o ritmo de execución da obra pública está causado por ese ano en funcións e non por ningunha outra cuestión.

Deste xeito, lembrou que xa a exministra de Fomento Magdalena Álvarez prometeu terminar o AVE a Galicia en 2007, Zapatero ratificouno en 2008, para despois alongarse a 2012 e 2015. "Estas son as mañas dos que me precederon e non da ministra Ana Pastor, que lle deu un impulso sen precedentes a Galicia", engadiu.