Angrois.- Sergio Pascual (Podemos) pide a destitución do cargo investigado e o presidente de Adif evita pronunciarse

O deputado de Podemos Sergio Pascual trasladou ao presidente de Adif a petición de destitución de Andrés Cortabitarte, o cargo investigado na causa que trata de determinar as responsabilidades penais polo accidente do tren Alvia en Angrois en xullo de 2013.

Juan Bravo, presidente de Adif, na comisión de Fomento do Congreso | Fonte: Europa Press

Na súa quenda de réplica na comisión de fomento do Congreso, Juan Bravo, máximo responsable do administrador de infraestruturas ferroviarias desde o pasado novembro, evitou pronunciarse respecto diso desta solicitude, que Pascual levou á Cámara Baixa da man da asociación de vítimas do sinistro.

En concreto, o parlamentario de Podemos referiuse ao "cesamento" de Cortabitarte "de calquera posto de libre designación no que se atope dado que se negou a declarar ante o xuíz".

Cortabitarte, ao que o xuíz atribúe 80 delitos de homicidio e 144 de lesións por imprudencia profesional grave --xunto ao maquinista, investigado desde o primeiro momento polo seu descoido a poucos quilómetros de tomar a curva--, foi director de seguridade na circulación de Adif de setembro de 2006 a decembro de 2013.

Posteriormente estivo á fronte da dirección de innovación e tecnoloxía da empresa pública que, como lembrou este martes o propio Bravo, atópase inmersa nun "plan de transformación organizativa" e aínda non pechou a súa nova estrutura. De aí a forma na que Pascual se referiu a "calquera posto de libre designación no que se atope".

AVE A GALICIA

Juan Bravo, na súa intervención ante os grupos, sinalou a intención de incorporar "novas formas de facer as cousas" en Adif, e, consciente de que existen "análises críticas" do investimento territorializado, chamou a reflexionar sobre que as partidas que se executan "non benefician a un só territorio".

De feito, como exemplo, puxo a cifra que se destina este ano á liña de alta velocidade na provincia de Zamora, que ten a Galicia, subliñou, como "comunidade autónoma máis beneficiada" e tamén "a máis interesada politicamente".