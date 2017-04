Turismo pide a desestimación do requirimento de Competencia contra o decreto de vivendas de uso turístico

Turismo de Galicia dará resposta ao requirimento formulado pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) no que esixe modificar o decreto autonómico que regula os apartamentos turísticos, vivendas turísticas e vivendas de uso turístico solicitando a súa desestimación.

Diso informou nun comunicado no que defende que a regulación autonómica "non restrinxe en ningún momento" a competencia entre empresas, senón que se "ordena" unha actividade que "empezou a proliferar nos últimos anos": a tendencia a alugar por días ou semanas a vivenda habitual para fins turísticos.

Fronte ás posibles irregularidades ligadas a esta actividade, a Xunta defende que o decreto aspira a "garantir a calidade e controlar o intrusismo" fixando unha serie de requisitos.

Turismo subliña que o aluguer de vivendas que non cumpran estes requisitos "non está prohibido", senón que "simplemente non poderá publicitarse como turístico", de forma que "quedaría sometido á lei de arrendamentos urbanos, ou á que lle resulte aplicable".

Sobre as limitacións que, segundo a CNMC, permítese impor aos concellos, o departamento autonómico responde que as vivendas de uso turístico, dadas as súas características, sitúanse en solo de uso residencial.

Por iso e tendo en conta as competencias dos concellos a través de usos permitidos, "é necesario contemplar esta posibilidade por motivos de orde pública", para o efecto de garantir un exercicio "equilibrado e pacífico" entre a actividade turística e o uso residencia doutras vivendas.

En canto ás alegacións sobre o procedemento para iniciar a actividade, sinala que, de acordo coa Lei de Turismo de Galicia, o decreto establece o inicio da actividade coa presentación dunha declaración responsable, tal como recomendo a directiva de servizos da UE, momento a partir do que pode iniciarse a actividade.

Tamén destaca que os representantes do sector turístico manifestaron "en numerosas ocasións" a necesidade de regular este tipo de aloxamento, debido "ao seu forte impacto e á competencia desleal que supón respecto do aloxamento turístico regulado".

APARTAMENTOS E VIVENDAS TURÍSTICAS

Por outra banda, Turismo indica que a regulación de apartamentos e vivendas turísticas non supón "cambios relevantes" con respecto á normativa anterior que incumbe a estes dous tipos de aloxamento nin supón "unha nova regulación para os mesmos".

"Esta normativa non supón en ningún caso unha restrición ao acceso a unha actividade económica, senón o desenvolvemento regulamentario dunha actividade turística de aloxamento e cuxos requisitos responden os principios de proporcionalidade", remarcou.

Estes requisitos, engade Turismo, establécense para cada un dos establecementos regulados, en atención ás súas características e ao servizo que debe prestarse aos usuarios.

"Así, tense en conta nos apartamentos turísticos o número de chaves e esíxese un mínimo de requisitos para as vivendas turísticas", relata.

PROHIBICIÓN DE ALUGUER POR ESTANCIAS

En canto a outras "restricións" ás que alude o requirimento, como a prohibición de aluguer por estancias nas vivendas turísticas ou de que a estancia non poida superar o tres meses, Turismo replica que o decreto se limita a desenvolver as previsións contidas na lei.

Nela, remarca, defínense as figuras de aloxamento turístico, polo que entende que non supón "limitar a liberdade dos cidadáns" senón "regular determinados tipos de establecementos".

"O aluguer por habitacións é propio dos establecementos hoteleiros, tanto dos hoteis como das pensións. Os apartamentos e vivendas turísticas cédense na súa totalidade aos usuarios turísticos, de forma que se se quere alugar por habitacións haberá que elixir calquera outro dos tipos de establecementos turísticos que así o prevén", esgrime.

En canto á limitación da estancia, Turismo conclúe que é "proporcional, necesaria e está xustificada no propio concepto de establecementos turísticos que se dedican a prestar servizos turísticos e non a satisfacer a necesidade de vivenda do usuario".