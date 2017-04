O tres candidatos ás primarias do PSOE recalarán esta semana en Galicia para conseguir avais

O tres candidatos ás primarias do PSOE recalarán ao longo desta semana en distintos puntos da xeografía galega para tentar facerse con avais entre os, aproximadamente, 10.200 militantes que ten o partido en Galicia.

O primeiro en chegar, segundo fontes socialistas consultadas por Europa Press, será Pedro Sánchez, quen estará o mércores nos municipios pontevedreses de Vilagarcía de Arousa, Cuntis e Pontevedra, ademais de en Santiago.

A súa axenda comezará ás 17,00 horas en Vilagarcía, cun encontro na sede local; seguirá cunha visita a Cuntis en compañía do alcalde, Manuel Campos, sobre as 18,00 horas; e apertará a tarde con outro acto na pontevedresa Praza do Teucro ás 20,00 horas.

Pechará na compostelá Praza Vermella ás 21,30 horas con cargos de toda a comarca, pero non serán as únicas paradas en Galicia da campaña do 'Si é Si'. O ex secretario xeral aproveitará o día seguinte para visitar unha terceira provincia galega: a de Lugo.

Así, en Monforte de Lemos será recibido polo alcalde, José Tomé Roca, antes de celebrar un acto na sede local do PSOE ás 11,45 horas. A continuación, participará nun comida-mitin con afiliados e cargos do partido en Viveiro antes de proseguir a súa ruta por España.

PRIMEIRA VISITA DE SUSANA DÍAZ

Na súa primeira visita a Galicia desde que anunciou que competiría polas rendas do partido, Susana Díaz levará o seu proxecto '100% PSOE' ás dúas principais cidades galegas: A Coruña e Vigo.

Comezará en Palexco ás 20,30 protagonizando un acto coa militancia socialista; mentres a xornada do sábado serviralle para levar a súa mensaxe ao Auditorio Mar de Vigo, onde estará a partir das 12,00 horas.

Precisamente a cidade olívica está gobernada con maioría absoluta polo seu principal valedor en Galicia: o alcalde e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero.

De feito, xa o pasado mes de febreiro, o propio Caballero organizou "un acto municipalista" de partido en Madrid no que participou a presidenta andaluza cando aínda non confirmara a súa candidatura ás primarias do PSOE.

PATXI LÓPEZ EN OURENSE

Finalmente, en plena campaña de recollida de avais, o exlehendakari vasco Patxi López volverá a Galicia para presentar en Ourense 'Socialistas con Patxi'. En concreto, chegará á capital das Burgas ás 12,00 horas do domingo día 30.

A súa seguinte visita espérase o venres día 5 na Coruña, unha vez pechado xa o prazo de entrega das firmas necesarias para optar ás primarias socialistas.

Desde o mes de marzo, xa estivo en Lugo, Monforte, Pontevedra e Vilagarcía; mentres Pedro Sánchez visitou Pontecaldelas e Ourense.