Izquierda Socialista en Galicia apoia a candidatura de Pedro Sánchez

A federación galega da corrente do PSOE Izquierda Socialista declarou este martes o seu apoio á candidatura de Pedro Sánchez na súa carreira por facerse coas rendas do partido.

A través dun comunicado, destacou que o seu programa "coincide en numerosos puntos coas formulacións mantidas desde hai moito tempo" por Izquerda Socialista.

"Debuxa un posicionamento do partido na á esquerda do espectro político, abandonando os principios neoliberais que ultimamente viñan defendendo desde sectores máis inmovilistas do partido", argumentou.

En fronte, situou á xestora federal, liderada polo asturiano Javier Fernández, co seu defensa da abstención na investidura de Mariano Rajoy "para que goberne a dereita" e "abandonando ás clases traballadoras máis desfavorecidas, tradicionalmente votantes do PSOE".

APOIO DE PÉREZ TAPIAS

Este posicionamento chega pouco días despois de que o exportavoz de Izquierda Socialista en España Juan Carlos Pérez Tapias anunciase a través de Twitter que avalaría a Pedro Sánchez.

Ambos competiron pola Secretaría Xeral do PSOE nas primarias de 2014, xunto a Eduardo Madina. O madrileño gañou entón co 48,67 por cento dos votos, mentres que o deputado vasco sacou o 36,25 por cento e Pérez Tapias quedou no 15,08 por cento. Entón interpretouse que Madina e Pérez Tapias disputábanse o voto máis á esquerda do PSOE.