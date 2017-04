Unha mostra percorre a vida de Carlos Casares a través de máis de 500 obxectos vinculados á vida do autor

A Sala Valente de Ourense acollerá a primeira cita da exposición 'Os mundos de Carlos Casares', unha exposición de máis de 500 obxectos vinculados á vida do autor homenaxeado este ano polo Día das Letras Galegas e que percorrerá toda Galicia ata rematar en decembro en Xinzo de Limia.

A mostra ofrece un percorrido pola vida do autor de 'A galiña azul', a través de documentos, fotografías, bobinas orixinais do autor e o seu certificado de voda, pero tamén con paneis explicativos e contidos audiovisuais para explicar e situar as experiencias vitais de Casares.

Inaugurada este 25 de abril na Sala Valente de Ourense, estará aberta neste punto ata o 21 de maio, data na que iniciará un percorrido por Santiago de Compostela, A Coruña, Ribeira, Carballo, Vigo, Lugo e Pontevedra. A etapa final será en Xinzo de Limia, en decembro.

A presentación correu a cargo do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez; o vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández; o alcalde de Xinzo, Antonio Pérez e o primoxénito do autor, Hakan Casares.

O secretario xeral reivindicou a posibilidade "traer a Carlos Casares" á súa casa, a un Ourense que "impregna a súa obra e a súa forma de ser".

"CRONISTA DOS CAMBIOS DE GALICIA"

García defendeu a visión de Carlos Casares como a do "cronista dos cambios" das relacións políticas, sociais e económicas de Galicia, "desde os anos 60 ata pouco despois do ano 2000".

Para o responsable de Política Lingüística, a exposición levará aos seus visitantes por "os espazos de referencia" do autor ourensán "a través dos seus obxectos e orixinais" e servirá para descubrir a "un home cosmopolita, tolerante e intelectual de moitísimo nivel, que axuda a comprender mellor Galicia".

O alcalde de Ourense reivindicou a exposición como unha mostra "moi importante para divulgar a figura dos artistas que fixeron de Ourense un lugar máis grande".

Para Vázquez, recoñecer a Casares é "unha forma de agradecer o que quixo á cidade", pero tamén para divulgar o seu legado "de maneira especial entre os máis novos".

"MESTURA DE SENTIMENTOS"

Hakan Casares, administrador da Fundación Casares e fillo do autor, explicou que Ourense é a primeira etapa da exposición porque Ourense foi "unha cidade moi querida" polo autor protagonista do Día das Letras Galegas 2017.

Tamén explicou que a mostra supón para el "unha mestura de sentimentos" que van desde a "alegría porque todo o mundo involúcrese na homenaxe" ata a "melancolía" pola ausencia do seu pai.

A exposición poderase visitar en Ourense de martes a sábado de 11,00 a 13,30 horas e de 18,30 a 21,30 horas; e os domingos de 11,00 a 13,30 horas.