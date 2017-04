Pleno.- O BNG denuncia que a Xunta destina 1.550 millóns a colexios concertados, incluídos os que segregan por sexo

A deputada do BNG Olalla Rodil denunciou que a Xunta "está a cebar" con 1.550 millóns de euros en seis anos a colexios privados a través de concertos, incluídos "cinco centros de ensino que separan ás mulleres dos homes nas aulas".

No pleno do Parlamento galego, o Bloque presentou unha iniciativa na que reclama á Xunta que derrogue a orde do pasado mes de marzo pola que amplía os concertos educativos de catro a seis anos, e pide acabar de forma progresiva con estes acordos. Está previsto que o PP vote en contra desta proposta na sesión do mércores.

Respecto diso, Rodil recriminou que o PP "está a financiar a fanáticos" de cinco colexios privados que segregan por sexos a través de concertos "con diñeiro de todos", o que identifica con "un anacronismo que non ten cabida ningunha na sociedade actual".

Unha cuestión que contrasta cun recorte de 2.000 millóns de euros en educación desde que chegou o PP á Xunta, mentres "se pasa polo arco de triunfo" o seu propio plan de igualdade no ensino. De feito, a nacionalista preguntouse se se permitirían escolas segregadas de persoas negras ou xitanas.

"RAÍCES NA CONSTITUCIÓN"

Con todo, César Fernández defendeu os concertos da Xunta con colexios que segregan por sexos en base á "liberdade do ensino", que "funde as súas raíces na Constitución". Tamén expuxo que Galicia "non é a única comunidade" que fixa a vixencia dos concertos en seis anos.

Esta iniciativa contou co apoio do resto da oposición, onde Luca Chao (En Marea) reprochou aos populares que "os centros que vostedes financian deciden que as nenas teñen que facer ganchillo e os nenos ir ao Bernabéu". Así mesmo, Luís Álvarez (PSdeG) lamenta que a Xunta leve "máis aló do estritamente legal" a decisión de "blindar" en seis anos os concertos, no canto de catro, o que "é opcional".